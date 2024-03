Tanja Fajon članom SD: Na kongresu se ne bom potegovala za ponovno izvolitev

Tanja Fajon, ki je stranko vodila zadnja štiri leta, je članom sporočila, da jih nagovarja z mešanimi občutki in da je hvaležna za predanost, delo in pogum, ki ga je pokazal vsak od njih. »Zavzemala sem se za politike, ki so vdihnile življenje samemu bistvu socialne demokracije in zagotavljale prihodnost, na katero bodo naši otroci lahko ponosni. In za te se bom zavzemala naprej. Ko se pripravljam na odstop s položaja predsednice Socialnih demokratov, to počnem s težkim srcem. A zavedam se odgovornosti, ki je s težo bremena afere sodna palača stranko močno prizadela,« je zapisala in dodala, da verjame, da je najtežje za njimi.

Po njenem je prišel čas, da izvolijo novo vodstvo, da stranko povežejo sveže zamisli in da se z drznimi koraki lotijo izzivov, ki so pred njimi.

Na aprilskem kongresu se torej ne bo potegovala za ponovno izvolitev, a je nato zatrdila, da bo še naprej aktivno prispevala k delu stranke in po najboljših močeh podpirala naslednjo generacijo voditeljev, ki bo krepila socialno demokracijo.

»Ko se danes oziramo v prihodnost, se držimo svojih vrednot, še naprej bodimo sprememba, ki jo želimo videti, in se vedno spomnimo, da ni ovire, ki je skupaj ne bi mogli premagati. Hvala vam za skupno potovanje. To je bil eden največjih privilegijev v mojem življenju,« je še navedla.

Kot smo pisali, se bodo za njeno mesto predvidoma potegovali ajdovski župan Tadej Beočanin, vodja poslancev Jani Prednik in evropski poslanec Milan Brglez. Evidentacijska komisija bo vse kandidate sporočila danes popoldne.