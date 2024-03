Zaenkrat za predsednika SD Beočanin in Prednik, Frangež ne bo kandidiral

Da je podal soglasje h kandidaturi za predsednika SD, je doslej potrdil le župan Ajdovščine Tadej Beočanin. A neuradno naj bi to storil tudi vodja poslancev Jani Prednik, ki se je doslej že večkrat spogledoval z mestom na vrhu SD. Tik pred zadnjim kongresom se je sicer odločil, da soglasja ne bo podal. Še pred tem je na kongresu leta 2020 izzval, sicer neuspešno, a vendarle s skoraj tretjinsko podporo delegatov, aktualno predsednico stranke Fajon.

Fajonova naj bi svojo odločitev sporočila jutri, a naj bi že več posameznikom povedala, da se za to funkcijo ne bo več potegovala.

Sedanji v. d. glavnega tajnika Matevž Frangež je po daljšem tehtanju sporočil, da se za funkcijo ne bo potregoval.

»Veliko ljudi me je v teh dneh nagovarjalo h kandidaturi. Ljudje, ki jih zelo cenim in imam rad. Ta podpora mi pomeni res veliko. Od starost našega gibanja, zaradi katerih sem se pred tremi desetletji pridružil takratni Združeni listi, do mladih aktivistov, ki sanjajo o drugačni prihodnosti. Vedno sem se lahko zanesel na podporo družine, moje žene in treh otrok, ki že danes plačujejo največjo ceno mojega političnega delovanja in odsotnosti. In ta cena bi bila jutri samo še večja. Zato ne bom kandidiral za predsednika SD in tudi ne za druge izpostavljene funkcije. Do kongresa bom poizkusil opraviti zastavljene naloge v vlogi začasnega glavnega tajnika, ki mi ne leži in v njej ne uživam,« je zapisal in navedel, da če mu bo dano, bi rad nadaljeval z delom državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu in zaključil projekte, v katere verjame.

Kot možna kandidata se omenjata še minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek in evropski poslanec Milan Brglez, ki pa svoje odločitve še nista sporočila.

Je pa medtem več znanih kandidatov za štiri podpredsedniška mesta v stranki – svojo vnovično kandidaturo sta že potrdila sedanja podpredsednika, evropski poslanec Matjaž Nemec in poslanka Meira Hot, prav tako predsednik Mladega foruma SD Luka Goršek.

Kot kaže, bo vse prej kot enostaven del kadrovske križanke SD izbira novega glavnega tajnika, ki bo stranko prevzel v bržkone nezavidljivem položaju.