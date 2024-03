Scholz in Golob o vojaških poslih

Kljub pregovorno odličnim gospodarskim pa tudi političnim odnosom med Slovenijo in Nemčijo nemški kancler Olaf Scholz prihaja v Slovenijo šele po skoraj dveh letih vladanja levosredinske vlade Roberta Goloba. V ospredju bodo gospodarske teme, slovenski vojaški nakupi v Nemčiji in nadaljnja vojaška pomoč Ukrajini.

Socialni demokrat Scholz se bo v Sloveniji mudil 26. marca, njegov gostitelj pa bo predsednik vlade Golob. Scholz se bo sešel s celotnim državnim vrhom. Po strankarski liniji se bo sestal tudi z zunanjo ministrico Tanjo Fajon, saj oba dobro sodelujeta znotraj strankarske skupine evropskih socialistov.

Slovenija in Nemčija imata podpisan sporazum o strateškem sodelovanju. Tako nemško kot slovensko vlado druži odločna podpora Ukrajini in njenim prizadevanjem, da s svojega ozemlja prežene ruske okupatorje. Ena od tem v ospredju bo vojaška pomoč Ukrajini, pri kateri Scholz evropsko javnost razburja s tem, da v Ukrajino ne želi poslati nemških raket dolgega dosega taurus, saj bi to lahko pripeljalo do nezaželene eskalacije vojne z Rusijo.

Najprej obiskal Berlin

Slovenska stran bo po neuradnih informacijah v pogovorih izpostavila sodelovanje na področju obrambne industrije. Kot je znano, vlada Roberta Goloba namerava pri nemškem proizvajalcu kupiti sistem zračne obrambe srednjega dosega iris-T. Scholz in Golob bosta govorila predvsem o kompenzacijskih poslih za omenjeno nemško dobavo. S slovenske strani je tudi slišati, da Slovenija ponuja Nemčiji butične vojaške proizvode, ki jih lahko zaveznica dvigne na industrijsko raven. Predvideno je, da bi Scholza v Sloveniji spremljala močna ministrska ekipa. Poglabljanje sodelovanja se bo sicer nadaljevalo tudi med nogometnim EP v Nemčiji – junija bodo v Münchnu, ki bo gostil tekmo med Slovenijo in Srbijo, priredili veliko nemško-slovensko gospodarsko konferenco.

Golob je za svoj prvi bilateralni obisk v tujini izbral Berlin, kjer se je septembra 2022 srečal s Scholzem. »Veseli me, da imamo partnerja, ki ima in aktivno brani evropske vrednote,« je takrat dejal Scholz, ki je s tem nakazal težave, ki jih je uradni Berlin imel s suverenističnim zunanjepolitičnim kurzom nekdanje vlade Janeza Janše. To bo prvi uradni obisk kanclerja oziroma kanclerke po letu 2011, ko je Angelo Merkel gostil tedanji premier Borut Pahor.

Politolog dr. Igor Lukšič je za Delo dejal, da je nemška vlada pod vodstvom socialnega demokrata Olafa Scholza zdaj manj socialnodemokratska, kot so bile konservativne vlade pod vodstvom Angele Merkel. »Dogajata se absolutna dezorientacija socialnodemokratskih sil in njihovo serviranje velikim centrom kapitala v svetu, kar je razorožilo socialno demokracijo v Evropi.«