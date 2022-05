Tanja Fajon želi najprej obiskati Nemčijo

Kot ključno je kandidatka za zunanjo politiko Tanja Fajon izpostavila dosledno spoštovanje vladavine prava in evropskih vrednot kot ključno orientacijo zunanje politike. Slovenski zunanji politiki pa da je treba vrniti ugled in verodostojnost.

V nasprotju z vlado Janeza Janše, kjer se je zunanja politika vodila iz kabineta predsednika vlade, napoveduje usklajeno in vključujočo zunanjo politiko in sodobno organizirano zunanje ministrstvo. Okrepila bo sodelovanje med MZZ in oborom za zunanjo politiko in odborom za zadeve EU. V nasprotju z dosedanjo prakso želi krepiti sodelovanje z vsemi deležniki na zunanjepolitičnem področju, predvsem s kabinetom predsednika vlade in uradom predsednika republike. MZZ se bo z novim zakonom o vladi preimenovalo v ministrstvo in evropske zadeve.

Prebuditi želi spečo Trnuljčico

»Prebuditi želim spečo Trnuljčico, Mladiko, da bo izvajala usposobljeno in učinkovito diplomacijo. Diplomatsko-konzularno mrežo je treba pomladiti, pa posvetovanje z bivšimi diplomati,« je napovedala.

Prizadevala si bo, da bo diplomacija oblikovalka sprememb v svetu, in ne njihova žrtev. Napoveduje strateško kreiranje zunanje politike pa posodobitev strategije zunanje politike in zakona o zunanjih zadevah. Okrepiti je treba zavest, da je diplomacija državotvorna, profesionalna, napoveduje izboljšanje statusa vseh diplomatov. Fajonova si želi tudi več sodelovanja in vključevanja širše civilne družbe, dialog z nevladnimi organizacijami. Redno in sistematično se namerava posvetovati s strokovno javnostjo.

EU je po njenem unija vrednosti, spoštovanje vladavine prava je vezivno tkivo EU, zato bo podpirala pogojevanje spoštovanje vladavine prava. Janševa vlada je imela pri tem zelo rezerviran odnos, sploh do ideoloških zaveznic, Madžarske in Poljske, ki imata v EU največ težav z vladavino prava. Fajonovo tudi skrbi, da so se v zadnjih treh letih kazalniki vladavine prava za Slovenijo precej poslabšali.

»Trdo delo nas čaka za povrnitev ugleda Slovenije v EU. Tesneje se želimo povezati z jedrnim delom EU, z njimi nas povezujejo vrednote in nadaljnji razvoj Unije,« je napovedala Fajonova in s tem odmik od tesne navezave na države višegrajske skupine, na katere se je močno naslonila Janševa vlada. Kot zunanja ministrica želi v tem duhu najprej obiskati Nemčijo, poleg tega pa še okrepiti partnerstvo s Francijo in Italijo.

Bodoča zunanja ministrica je tudi zagovornica krepitve kapacitet trde moči EU, zveza Nato pa ostaja hrbtenica transatlanstkih odnosov. »V zvezi Nato bomo krepili strateški dialog z ZDA, ki nas priznavajo kot poznavalce in partnerje pri Zahodnem Balkanu,« je napovedala Fajonova. Slovenija bo še naprej zagovarjala pospešeno dinamiko pridruževanja članic iz regije, ki je za Slovenijo strateškega pomena.

Glede Rusije, ki izvaja vojaško agresijo nad Ukrajino, je dejala, da je izhod iz vojne mogoč samo z dialogom. Odpoved bilateralnih sporazumov z Rusijo je po njeni oceni sporno dejanje. O tem bi odločal odbor za zunanjo politiko državnega zbora oziroma državni zbor. Nova vlada bo vprašanje sporazumov spet postavila na dnevni red.

Napoved notifikacije avstrijske državne pogodbe

Precej pozornosti je tudi namenila odnosom s sosedami, v ospredju pa je seveda Hrvaška. »V dobrososedskem duhu bom iskala rešitve v odprtih vprašanjih s Hrvaško. Spoštovanje arbitražne razsodbe je zapisano v koalicijskem sporazumu. Podpiramo širitev scehengenskega prostora na Hrvaško ter njeno članstvo v evrski skupini in OECD.«

V odnosih z Avstrijo je napovedala notifikacijo avstrijske državne pogodbe, saj je Slovenija njena naslednica. Glede Madžarske pa napoveduje, da bo Slovenija trdno stala na strani spoštovanja vladavine prava. Vlada je tudi naklonjena priznanju Palestine, skupnemu priznanju z drugimi državami EU.

Poslanka SD Eva Irgl je pohvalila delo odhajajočega zunanjega ministra Anžeta Logarja, češ da je svoje delo opravil z odliko, sploh glede na okoliščine, v katerih se je zaradi pandemije in vojne v Ukrajini znašla EU: »Slovenijo smo postavili na zemljevid držav, ki jih v tujini cenijo in imajo aktivno vlogo na zunanjepolitičnem področju.«