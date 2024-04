Han: Tanjo bom pozval, naj gre na listo za EU volitve

Za predsednika stranke je zelo pomemben odnos s poslansko skupino in njena enotnost – kdaj se boste pogovorili s poslanci, boste morda predlagali zamenjavo Janija Prednika?

Nič tako dramatičnega se ni zgodilo, da bi bilo treba karkoli v stranki pri funkcionarjih spreminjati, nasprotno – ta ekipa je dobra in naj ostane. Razumem pa, da smo od kongresa vsi utrujeni, verjamem tudi v izkušenost vodje poslanske skupine in vseh drugih in da se bomo dogovorili v korist stranke. To je zame ključno. Po izvolitvi za predsednika se nisem spremenil, moje vrednote so enake.

Glede na poročilo, ki je bilo delegatom predstavljeno za zaprtimi vrati, je rok za zavezujoče ponudbe za vilo na Levstikovi potekel pred dnevi, koliko jih je in ali je prodaja dejstvo? Kako boste plačali za več kot 813.000 evrov zapadlih neporavnanih računov?

Zavedam se teže zapletene finančne situacije, v tem tednu se bo sešla ekipa, ki bo začela reševati zadeve. V tem trenutku nimam nobenih podatkov o možnih kupcih vile na Levstikovi, vem pa, da ne glavna tajnica in ne predsednik stranke ne moreta sama sprejeti takšne odločitve. Ta bo morala biti sprejeta na predsedstvu stranke.

Kako je sploh mogoče, da ste tako zabredli?

Naša stranka je stara trideset let, šla je skozi desetine različnih volitev, imela dobre rezultate, veliko poslancev, njihovo število pa se je nato zmanjšalo, s tem pa tudi dotok denarja iz tega naslova. To so prve škarje med porabo in prilivi, razmere pa lahko poslabšajo še kakšni nepredvideni odlivi. Če nisi pozoren, se takšen minus lahko očitno zgodi. Odslej naprej bomo morali biti, kar se tiče stroškov, bistveno bolj previdni;za sanacijo dolga za nazaj pa je žal ena od možnosti tudi prodaja vile na Levstikovi. To bo zadnja možnost, če prej ne bomo našli rešitve za sanacijo dolga brez prodaje.

Novi predsednik SD Matjaž Han bo Tanjo Fajon pozval, naj bo med kandidati za evropske volitve. FOTO: Matej Družnik

Pred vrati so evropske volitve, menite, da mora Tanja Fajon na listo kandidatov? Bosta manj kot dva poslanca neuspeh?

V bistvu sem vesel takšnih ocen. Če bi me o tem vprašali pred dvema mesecema po izbruhu afere Litijska, bi me verjetno vprašali, ali bomo dobili sploh ne enega, pač pa le pol poslanca.

Na neki način se zdaj postavljamo na noge, če bomo dobili enega evropskega poslanca, bom vesel, če bomo pa dobili dva, bom pa zelo srečen. Vsi, ki lahko pomagajo pri evropskih volitvah, je prav, da to tudi storijo – so dobrodošli na listi, Tanjo Fajon bom zato pozval, naj razmisli o tem, da je na njej tudi sama.

SD se je v javnomnenjskih anketah od afere Litijska malce pobral, vi ste trenutno drugi najbolj popularni politik stranke, se bo to čez en mesec to, da ste zdaj tudi njen predsednik, poznalo tudi na rejtingu stranke?

Vesel bom, ker sem odslej odgovoren ne le zase, pač pa tudi za stranko, če se bo to poznalo v javnomnenjski podpori SD. Raje bi bil manj popularen sam in stranka bolj. Je pa seveda dejstvo, da sem s tem tednom v bistveno drugačnem položaju, ko sem bil še v petek.

Na kongresu je bilo večkrat poudarjeno, da morate v koaliciji bolj odločno uveljavljati programske cilje SD, kako? Nekateri delegati so bili kritični do tega, da že leto dni čaka na zeleno luč Gibanja Svoboda oziroma ministrstva za finance zakon o delitvi dobička med zaposlene, ki je že usklajen s socialnimi partnerji.

V stranki bomo oblikovali realne prioritete, ki se ujamejo s cilji koalicijske pogodbe in realnostjo te države in ena od njih je gotovo usklajeni zakon, ki ga omenjate. Zakon je pomemben, in ker je usklajen, bi z njegovim sprejetjem dali tudi signal, da se znamo pogovarjati. Verjamem, da bova glede odnosov v vladi s predsednikom vlade Robertom Golobom vzpostavila korekten odnos, predvsem pa odnos dveh koalicijskih partnerjev.

Verjetno boste kot predsednik SD postali tudi podpredsednik vlade?

Že zdaj vam lahko povem, da bom to ponudbo – če bo do nje prišlo – odklonil. Mislim, da mora imeti vlada tudi žensko podpredsednico in predlagal bom, da se o tem pogovorimo. Zdaj je to Tanja Fajon, možno pa je, da bi to morda postala pravosodna ministrica Andreja Katič, ki je podpredsednica stranke. Tudi tako namreč lahko potrdimo, da se zavzemamo za enakopravnost spolov.

Vam je Janez Janša že čestital za izvolitev? Kar nekaj čestitk opozicije ste namreč dobili iz opozicije tudi javno?

Prejel sem veliko čestitk, Janez Janša pa mi še ni čestital. Verjamem sicer, da si v demokratični državi predsedniki strank lahko čestitajo, ne glede, s katerega političnega pola so.

To vas sprašujemo, ker ste dejali, da je vaša pomembna odlika, da se znate pogovarjati z vsemi, kaj torej menite o sodelovanju z desnico v koaliciji po prihodnjih volitvah?

Ta vlada ima mandat še dve leti, dovolj je torej še časa, da si povrne verodostojnost, predvsem glede obljub, ki jih je dala, a ne tudi uresničila. Osredotočimo se torej najprej na to, nato pa, da v naslednjem mandatu socialni demokrati dobimo čim več poslank in poslancev. Ko pa se bomo pogovarjali o novi koaliciji po naslednjih državnozborskih volitvah, je po mojem videnju mesto socialne demokracije v levosredinski vladi, s tem, da bo v tej vladi SD vodilna stranka.