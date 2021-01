Tempo ukrepov odvisen od razširjenosti angleškega seva

Pred nami so zelo zahtevni časi, je dejal predsednik vlade Janez Janša.



Preiskava vzorcev za nazaj

2,2

milijona odmerkov cepiv Pfizer-Biontech in Moderna je Slovenija že naročila

Epidemiološka slika se ne umirja več, kot se je v prejšnjem obdobju.

Slovenija je od Slovaške vlade dobila 2000 posebnih PCR-testov.

Manjše količine dobavljenega cepiva še ne vplivajo na načrte cepljenja.

Učenci prve triade se v devetih regijah, ki so bile minuli teden obarvane rdeče, vračajo v šolske klopi, prav tako se tam, po načrtu, odpirajo vrtci za vse otroke, a je pričakovati, da bo vlada najpozneje v sredo veljavne ukrepe spremenila, je napovedal predsednik vlade Janez Janša. Epidemiološka slika se ne umirja več, kakor se je v prejšnjem obdobju, veliko pa bo odvisno od razširjenosti tako imenovanega angleškega seva. Doslej so uradno potrdili eno okužbo z njim in sum še pri dveh ljudeh.Čeprav so se statistike okužb v treh regijah, kjer je predvideno odpiranje šol, v zadnjih dneh poslabšale, se bodo tudi tam otroci do tretjega razreda jutri vrnili v učilnice. Kako bo potem naslednji teden, pa bo vlada odločila najpozneje v sredo. »Ključna neznanka je, koliko je angleški sev prisoten pri nas. Če ga je več, potem je situacija skrajno resna, če ne, potem je situacija takšna, da jo lahko obvladujemo z načrti, ki jih imamo,« je dejal Janša in dodal, da bi imeli, če bi se odločali včeraj, več dilem glede sproščanja kot prejšnji teden, ne glede na to, kaj svetuje stroka.Sporočil je, da so v soboto v Sloveniji odkrili prvo okužbo z mutacijo koronavirusa, ki je v javnosti znana kot angleški sev. Konkretneje – belgijske oblasti so prek sistema za zgodnje obveščanje slovenske kolege opozorile, da je bil državljan Kosova, ki ima v Sloveniji dovoljenje za začasno bivanje in dela za podjetje s sedežem v Kranju, 16. januarja v Belgiji pozitiven na novi sev. Posameznik, ki je imel sicer dve potrdili o testiranju, pozitivno in negativno, trdi, da je v Slovenijo prispel šele v soboto in da ni imel tveganih stikov, pristojni pa še raziskujejo nejasnosti glede potovanja in prihoda.Slovenija je v soboto od Slovaške vlade dobila 2000 posebnih PCR-testov, ki so občutljivi samo na angleški sev – klasični PCR-testi namreč ne ločijo med različnimi mutacijami virusa. Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so včeraj začeli in bodo še danes nadaljevali preiskovanje vzorcev za nazaj, in sicer v vseh regijah po 10 odstotkov vzorcev, ki so bili pozitivni od 11. januarja. Rezultati, ki naj bi bili znani že jutri, bodo dali boljšo sliko o tem, koliko seva je že pri nas. V enem od laboratorijev, kjer to preverjajo, so med 80 vzorci že odkrili dva, pri katerih obstaja močan sum. Glede na tempo širjenja okužb v zadnjih mesecih je mogoče sklepati, da jih je že večje število med doslej pozitivnimi. Posebne PCR teste bo vlada še naročila.Ob pojavu seva, ki se širi hitreje in je bolj kužen od doslej navzočega, sta še toliko bolj pomembna skrajna previdnost in upoštevanje higienskih ter vseh drugih ukrepov, zlasti ob vračanju otrok v učilnice in vrtce. »Na desettisoče novih stikov bo v državi. Z veliko gotovostjo je mogoče reči, da bo odpiranje šol kolikor toliko varno, če se bomo striktno držali vseh pravil,« je poudaril Janša, ki pa pričakuje, da bo tudi v regijah z odprtimi šolami precej kombinacije s poukom na daljavo v prvi triadi. Obregnil se je tudi na razne peticije, naj redno testiranje učiteljev ne bo obvezno, tudi zato, ker naj bi poškodovalo nosno sluznico. »Testiranje učiteljev je skladno z zakonom o nalezljivih bolezni obvezno. Če bi obveznemu testiranju nasprotovali v Avstriji, bi učitelji tam izgubili službo. Pri nas pa bo odklanjanje testiranja v praksi pomenilo šolanje na daljavo.«Na vrhu EU minuli četrtek so poleg precej alarmantnih podatkov iz večine držav dodatno zaskrbljenost povzročile napovedi o zamudah pri dobavi nekaterih cepiv. Po Janševih besedah odobritev cepiva AstraZenece, napovedana za 29. januarja, ni tako gotova, kot je bilo pričakovati, podjetje pa je objavilo tudi zamudo v proizvodnji. Slovenija je naročila skoraj 1,4 milijona odmerkov cepiva AstraZenece, kar je sicer manj kot cepiva Pfizer Biontech (1,8 milijona odmerkov), a je prednost AstraZenece v razmeroma preprosti logistiki in shranjevanju, kar bo omogočilo izvajanje cepljenja v širši zdravstveni mreži. Zamude in manjše količine dobavljenega na trenutne načrte cepljenja pri nas ne vplivajo, saj so te oblikovali na podlagi dobav Pfizer-Biontech in Moderne, še neodobrenih cepiv pa ne vsebujejo. Danes se pričakuje nova pošiljka cepiv za drugi odmerek enkrat že cepljenih in zaščito starejših od 80 let, ki ne živijo v domovih za starostnike. »V prihodnjih tednih bo treba še malo potrpeti, da pridemo v situacijo, ko bomo s cepivom lahko obvladali epidemijo,« je dejal predsednik vlade, ki pravi, da so pred nami zelo zahtevni časi.