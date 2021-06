Termit, največje okoljsko breme Moravške doline

V nadaljevanju preberite:

V Termitu sicer vztrajajo, da je pepel nenevaren odpadek. »Iz dokumentov o oceni odpadkov, ki jih za vse odpadke, ki jih sprejemamo, izdelajo zunanje, pooblaščene institucije, je jasno, da noben odpadek, ki ga sprejmemo, ni strupen in ni nevaren. Tovrstno oceno imamo tudi za pepel iz Ljubljane,« zatrjuje Alenka Pavlin, svetovalka uprave. Ocene odpadkov so županu »z veseljem« pripravljeni pokazati, pravi. A »z njegove strani zaenkrat še nismo prejeli pobude, da bi želel preučiti analize, poročila in študije, ki dokazujejo, da Termit posluje v skladu z zakonodajo«, pravi Pavlinova.