Testi, opravljeni v Sloveniji, za Avstrijce niso dovolj

V nadaljevanju preberite:

Le nekaj dni pred tem, ko bodo morali slovenski dnevni in tedenski delovni migranti ob vstopu v Avstrijo dokazati, da niso okuženi z novim koronavirusom, ni jasno, kje bodo testiranje opravili ter ali bodo morali zanj plačati. Dodatno razburjenje, zmedo in skrb je med delavci povzročila odločitev avstrijske vlade, ki naj bi teste, opravljene v Sloveniji, sicer priznala, a le, če bodo opremljeni z dodatnim potrdilom v angleškem jeziku. Izpolniti ga bodo morali izvajalci testiranj, ki pa o tem nič ne vedo. Sindikat delavcev migrantov Slovenije poziva vlado, naj nemudoma posreduje in ukrepa.