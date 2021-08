Testiranja, dokler sodišče ne odloči drugače

V nadaljevanju preberite:

Država je precej zlahka predpisala pogoj PCT za zaposlene v gostinstvu in turizmu. Inšpektorji jih redno pregledujejo, Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je včeraj povedala, da so zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT med 19. julijem in 22. avgustom izdali skupaj 175 ukrepov. Po drugi strani pa inšpekcijski postopek v primeru preboldskega ravnatelja še ni končan, tudi v zdravstvu naj bi imeli zaposleni, sicer posamezniki, zadržke do pogoja PCT.



Obvezni pogoj PCT velja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, pa tudi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Ministrstvo za zdravje je drugim ministrstvom, izvajalcem zdraviliške dejavnosti, socialnega varstva, zavodom za prestajanje kazni zapora in prevzgojnim domovom poslalo pravne podlage in navodila za zagotavljanje upoštevanja pogoja PCT. Čeprav pogoj PCT ni zahtevan v zakonu, je treba odloke spoštovati, dokler sodišče ne odloči drugače, opozarja odvetnica Nataša Pirc Musar.



Med tem pa pravna svetovanja glede pogoja PCT v vzgoji in izobraževanju potekajo malodane kar po družbenih omrežjih. Nekateri mislijo, da bodo s podpisano izjavo, s katero zahtevajo preklic zahteve pogoja PCT, lahko brez PCT prišli na delo. Pirc Musarjeva je jasna: »To je skrajno neodgovorno in pravno neresno, ker se mora vsak pravnik in vsak državljan zavedati, da dokler neki predpis velja, ga je treba spoštovati. Sicer naj vložijo ustavno pobudo.«