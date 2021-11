Testiranje ne sme stati več kot sedem evrov

Odlok

Drugi odstavek 10. člena odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 navaja, da se sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje zagotavljajo iz proračuna za osebe iz prvega in drugega odstavka 3. člena istega odloka. Omenjena odstavka 3. člena odloka navajata, da morajo pogoj PCT (z nekaj izjemami) izpolnjevati:

– vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost za čas opravljanja dela, razen v primeru dela od doma,

– vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji iz prejšnjega odstavka, uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur,

– uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabniki storitev izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve.

Glede na omenjeni odlok in uredbo o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in hitrih antigenskih testov za samotestiranje država izvajalcem testiranja krije stroške testiranja HAG v najvišji vrednosti sedem evrov na storitev, stroške testov HAG za samotestiranje pa v vrednosti 2,5 evra za test.