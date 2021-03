Testiranje sistema, ne znanja učencev

Eksperiment

Neenakosti

Dobrih 40.000 učencev devetih in šestih razredov bo prihodnji teden poskusno pisalo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) na daljavo. Gre za pilotno e-testiranje, da se učenci seznanijo s programom in različnimi tipi nalog. Vendar znanja ne bodo preverjali in učenci ne bodo prejeli rezultatov. Večina ravnateljev je proti takšnim eksperimentom, saj bi po mesecih dela na daljavo morali imeti mir in čas za delo z učenci, ki ga lovijo med karantenami.Podrobnosti poskusnega NPZ, ki ga bodo učenci pisali na šolskih računalnikih, bodo predstavili danes. Ravnateljem so v začetku marca sporočili, da bodo pilotno e-testiranje v ponedeljek začeli devetošolci vzhodne Slovenije, v torek bodo na vrsti devetošolci zahodne Slovenije. V sredo in četrtek sledijo šestošolci, petek bo rezervni termin. Hkrati bo lahko test pisalo največ pet tisoč učencev, zato se bodo zvrstili v več terminih, popoldne pa bodo program lahko sami preizkusili tudi doma.Tretjina testa bo iz materinščine, tretjina iz matematike in tretjina iz tujega jezika. Test bo vseboval različne tipe nalog, v navodilih Državnega izpitnega centra (RIC) pa piše, da je pilotno testiranje »namenjeno spoznavanju učencev z različnimi tehnikami reševanja nalog v e-obliki. Z e-testom ne bomo preverjali znanja učencev pri posameznih predmetih, učenci ne bodo prejeli rezultatov.« Kot so pojasnili ravnateljem, morajo sistem preveriti in učence seznaniti s takim načinom preverjanja, če bi maja morali NPZ izvesti na daljavo.Uporabo programa bodo morali učitelji v 15 minutah razložiti učencem. Čeprav bodo nekateri test pisali že v ponedeljek, večina učiteljev programa še ni videla. Da še tega trenutno nihče ne potrebuje, je prepričana ravnateljica OŠ Danile Kumar: »To je spet en nov eksperiment. In to v času, ko bi morali imeti mir. V šolah imamo zdaj druge probleme. Otroci so bili štiri mesece doma, udarila jih je utrujenost. Ne le spomladanska, ampak ker nimajo učne kondicije.«E-test tudi ne predvideva prilagoditev za učence s posebnimi potrebami, razen možnosti uporabe tipke ctrl+, s katero si otroci lahko povečajo pisavo. »Ves čas si prizadevamo te otroke spodbujati, jim dati možnost, da so lahko uspešni. Kakšno sporočilo jim bomo dali zdaj? Da ničesar ne znajo in ne zmorejo, ko jim bo pri gledanju v zaslon vse plesalo pred očmi. Če bodo pa ugibali in imeli morda celo srečo, bo spet napačno sporočilo. Namesto da bi se učili, se bomo igrali igrice,« je ogorčena Miheličeva.Ravnatelj šentjurske OŠ Hruševecje opozoril, da s tem poskusom pravzaprav niti sistema ne bodo testirali: »Stresni test predvideva, da morajo biti pogoji enaki. Če bomo zdaj pisali e-test v šoli, maja pa bi ga otroci pisali doma, ker bi morda delali na daljavo, pogoji ne bodo enaki. V šoli imamo zelo dobro spletno povezavo, ponekod je otroci sploh nimajo. V šoli bo delal na enem računalniku, doma na drugem. Le e-okolje, v katerem bodo pisali, bodo videli.« Tisti, ki bodo prihodnji teden v karanteni, bodo že pilotni test pisali od doma. Gajšek je opozoril, da nihče ni pomislil na tiste, ki se šolajo na domu.Gajšek je še izpostavil, da bo v šolah, kjer je malo računalnikov ali veliko otrok, za test namenjen ves dan ali še več: »Pri nas bomo pisali v več etapah, ker imamo 56 devetošolcev, pa le 19 računalnikov. In bo šel dragocen čas. Lovimo namreč minute, sekunde, preden spet ne gre kakšen razred v karanteno. Zato je tole povsem nepotrebno.« Zakaj NPZ sploh izpeljati v tem letu, lani ga ni bilo zaradi izrednih razmer, se sprašuje tudi učiteljica angleščine in francoščine na OŠ Ledina: »Nekateri se preprosto ne moremo znebiti občutka, da v letu, ki je bilo za učence že tako stresno in turbulentno, s tem pilotnim projektom RIC v resnici ne pridobiva nobenih relevantnih podatkov, ampak skrbi zgolj za to, da upraviči svoj obstoj.«