Težave na terenu: Nepokretni pacienti brez prevoza

V celjski bolnišnici med stavko sindikatov zdravstva in socialnega varstva večina dela poteka nemoteno tako na medicinskem kot nemedicinskem delu. Velik del njihove dejavnosti so nujna medicinska pomoč, nega in oskrba, ki jo morajo zagotavljati tudi v času stavke. Delo na bolnišničnih oddelkih poteka nemoteno, bo pa danes okrnjen elektivni del nekaj dejavnosti: ne bo se izvajala fizioterapija, odpovedana je bila ena specialistična ambulanta in manjši del radiološke presejalne diagnostike.

Vsi pacienti, katerih obravnava bo zaradi stavke danes odpadla, so bili o tem obveščeni, njihova obravnava pa preložena na prihodnje dneve. Vsi pacienti, ki niso prejeli odpovedi obravnave, na katero so bili danes vabljeni v njihovo bolnišnico, bodo zdravstveno storitev lahko opravili. So pa nekateri med njimi, katerih podatki so znani uredništvu, slabe volje, saj so morali na pregled čakati kar nekaj časa. Od poznavalcev tamkajšnjih razmer so izvedeli, da stavka vsekakor vpliva na proces dela.

Velike težave imajo z odvozom nepokretnih pacientov, ki bi jih lahko odpustili iz bolnišnice, vendar za pot domov ali v institucionalno namestitev potrebujejo nenujni prevoz z reševalnim vozilom. Zaposleni izvajalca nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem iz njihovega območja namreč stavkajo, zato se ti prevozi ne izvajajo.

Posledično ne morejo odpuščati pacientov ne s »čistih« ne s covidnih bolnišničnih oddelkov, polni se jim urgentni center … Njihova bolnišnica ima ob nujnih reševalnih prevozih sicer tudi majhen del programa nenujnih reševalnih prevozov (za čas, ko drugi izvajalci teh prevozov sploh ne izvajajo, to je ponoči in med konci tedna), vendar izpada z njim ne moremo pokriti.

Tudi zaposleni na nemedicinskem delu so se pridružili stavki in bodo svoje delo opravljali v zmanjšanem obsegu. Vse nujno delo bo tudi v teh dejavnostih (kuhinja, pralnica, informatika, vzdrževalci, kurirji, transporterji ...) opravljeno.

O številki zaposlenih, ki so se pridružili stavki, ne morejo govoriti.

Kako pa se odraža stavka v nekaterih ostalih ustanovah?

Na URI Soča je mirno. V UKC Maribor veljajo že določeni termini pregleda, razen v primeru, če so pacienta iz določene ambulante/diagnostike obvestili o odpovedi termina. Iz ljubljanskega kliničnega centra so že v torek sporočili, da napovedanih pregledov, obravnav in posegov ne bodo odpovedovali, saj po dveh letih covida-19 ni več mogoče odlašati z zdravstvenimi obravnavami.

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske stavka zaenkrat poteka v skladu z zakonskimi minimumi delovnega procesa. Vroče krvi k sreči še ni bilo, odgovarja direktor OE ZD Škofja Loka Aleksander Stepanović.

K stavki pa niso pristopili vsi zdravstveni domovi. V ZD Murska Sobota so npr. sindikalisti vodstvo zjutraj obvestili, da se stavki odpovedujejo.