Tina Bregant desna roka Janeza Janše za zdravje

Tina Bregant, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje v času ministra Tomaža Gantarja, ki jo je Gantar konec novembra odslovil, se je na povabilo premierja, zdaj tudi ministra za zdravje Janeza Janše, vrnila na ministrstvo za vodjo kabineta ministra.



Zdravnica Bregantova je za Delo povedala, da je bila povabljena za vodjo kabineta, ker to mesto zahteva operativno usposobljenega človeka, ki pozna ministrstvo za zdravje. Povabilo se je odločila sprejeti, ker želi pomagati pri vodenju zdravstva. Ena glavnih nalog je zdaj spopad z epidemijo.



»Epidemijo je treba pripeljati do konca. Še vedno imamo polne intenzivne postelje, to krivuljo je treba obrniti navzdol. Treba je izvajati hitre teste, otroke vrniti v šole in optimalno izpeljati cepljenje,« je dejala Bregantova. Med zelo pomembnimi nalogami, ki še čakajo ministrstvo, so evropska sredstva, ki jih Slovenija lahko dobi za zdravstvo, pa tudi predsedovanje EU, ki bo zahtevalo okrepljeno ekipo ministrstva za zdravje, je navedla.



Bregantovi je prenehalo delovno razmerje na ministrstvu za zdravje 30. novembra, po tem ko je takratni minister za zdravje Tomaž Gantar vladi predlagal njeno razrešitev. Vlada jo je razrešila in za državno sekretarko na predlog Gantarja imenovala Marijo Magajne. Slabe tri tedne za tem je odstopil tudi Gantar. Ker premier Janša ni mogel čez noč potegniti iz rokava naslednjega ministra, je v skladu s poslovnikom postal minister za zdravje sam.



To ni prvič. Ministrica za zdravje je v svojem času postala tudi Alenka Bratušek, ko je bila leta 2014 premierka, prav tako je krajši čas leta 2013 in 2014 vodil ministrstvo za zdravje tudi Karl Erjavec, ki je bil takrat sicer minister za zunanje zadeve.



Zgodovina se ponavlja. Erjavec je ministrstvo za zdravje moral prevzeti leta 2013 po takratnem odstopu ministra za zdravje Tomaža Gantarja, ker je bil zdravstveni resor po strankarskem ključu v »rokah« stranke Desus. Erjavec kot predsednik stranke drugega ministra ni našel, zato je postal minister za zdravje sam.



Ministrstvo za zdravje, ki je v času epidemije osrednje ministrstvo, tako zdaj vodi premier Janša in dve državni sekretarki; poleg Marije Magajne, ki je bila imenovana na Gantarjev predlog, je Janša imenoval za državno sekretarko še strankarsko kolegico Alenko Forte, zdravnico iz Trbovelj in predsednico odbora za zdravje pri strokovnem svetu SDS.



Hkrati z njo – 24. decembra – je bila za vodjo kabineta ministra imenovana tudi Tina Bregant. Bregantova ni članica nobene stranke, je povedala.



