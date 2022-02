Toli kot ledeniška voda poslej na ogled v muzeju

Vzorec Triglavskega ledenika – Toli je po vrnitvi v Slovenijo prešel še zadnji mejnik projekta Misija: Triglavski ledenik v Peking, ki je sicer del večje okoljevarstvene pobude blagovne znamke Laško Beli vrhovi. Partnerja projekta, Pivovarna Laško Union in Olimpijski komite Slovenije, sta Tolija v obliki staljene ledeniške vode v kristalni steklenički Steklarne Rogaška predala Slovenskemu planinskemu muzeju, kjer bo postal del razstavljene zbirke predmetov. Najprej bo predstavljen kot del razstave Triglavski ledenik nekoč in danes, katere odprtje bo 21. februarja, obiskovalci pa si jo pred muzejem lahko ogledajo do 28. februarja. Ledeniška voda bo nato vključena v stalno razstavo muzeja z geslom Hodim po gorskem svetu in ga spoznavam.

Sprejem Tolija v Mojstrani. FOTO: Andej Križ

Pivovarna Laško Union in Olimpijski komite Slovenije sta na medijskem srečanju v Mojstrani pripravila pregled glavnih mejnikov Misije: Triglavski ledenik v Peking, v kateri je Toli z ekipo odšel na pot 17. decembra in prepotoval deset držav. Na cilju v kitajskem mestu Chongli se je Toli v času ZOI Peking 2022 simbolno stalil in s tem na izviren način opozoril svetovno športno javnost na problematiko segrevanja ozračja in na posledice podnebnih sprememb za življenje in zimske športe. V hladilni vitrini s temperaturo le nekoliko nad lediščem se je v le nekaj dneh spremenil v ledeniško vodo. Olimpijski led se je po 60-dnevnem popotovanju in številnih dogodivščinah v desetih državah in skupno desetih olimpijskih prestolnicah v steklenički vrnil v Slovenijo.

»V olimpijskem duhu bomo Tolijevo zgodbo še naprej nosili prek slovenskih meja,« je poudaril Bogdan Gabrovec, predsednik OKS. FOTO: Andrej Križ

»Naš košček ledenika je tlakoval dolgo pot ozaveščanja, ki pa se ne bo končalo s staljeno ledeniško vodo v planinskem muzeju v Mojstrani. Ta artefakt nas bo opozarjal na vse toplejše zime, izginjanje smučarskih središč in zimskih olimpijskih destinacij. A na nas je, da v olimpijskem duhu njegovo zgodbo še naprej nosimo prek meja Slovenije, se povezujemo z enako mislečimi in se v trajnostnih praksah učimo drug od drugega. Kjer je volja, tam je pot. In z gotovostjo lahko trdim, da je ta naša misija to tudi dokazala,« je povedal, predsednik OKS.

Misija: Triglavski ledenik v Peking je v zadnjem mesecu odmevala tako v slovenskem kot v tujem medijskem okolju. Skrb za bele vrhove pa se v Sloveniji aktivno nadaljuje pod istoimensko pobudo blagovne znamke Laško, ki je namenjena ozaveščanju ljudi o pomenu ledenikov za slovensko visokogorje, naše življenje in navsezadnje za zimske športe. Novembra letos je Pivovarna Laško Union v okviru lastne pobude Beli vrhovi blagovne znamke Laško za zaščito in ohranjanje gorskih habitatov z donacijo podprla delo Geografskega Inštituta Antona Melika ZRC SAZU, kjer medtem že potekajo intenzivne priprave na začetek raziskave z analizo vzorcev Triglavskega ledenika in ledenika pod Skuto.

Zoulis Mina je povedal, da bo PLU nadaljevala prizadevanja za ogljično nevtralnost z zasaditvijo 13.000 dreves. FOTO: Andrej Križ , generalni direktor Pivovarne Laško Union, poudarja: »Kot družbeno odgovorno in trajnostno naravnano podjetje želimo v Pivovarni Laško Union prispevati k večji kakovosti življenja širše družbe in lokalnega okolja, v katerem poslujemo. Zato smo ponosni na izjemen projekt, ki smo ga pod okriljem blagovne znamke Laško ustvarili skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije in našimi projektnimi partnerji. V okviru misije smo delček ledenika iz kraljestva Zlatoroga popeljali na epsko potovanje čez Evropo in Rusijo do Kitajske. Slovensko in tujo javnost smo opozorili na pomen podnebnih sprememb v času olimpijskega dogajanja. Naša prizadevanja se nadaljujejo s sajenjem 13.000 dreves, s katerimi bomo izničili ogljični odtis za večkratnik količine izpustov, nastalih med projektom. Tako bomo skupaj zasadili seme bolj trajnostne prihodnosti za vse nas.«

V sklopu današnjega srečanja sta Pivovarna Laško Union in Olimpijski komite Slovenije slavnostno predala stekleničko ledeniške vode Slovenskemu planinskemu muzeju. Košček Triglavskega ledenika se je tako po treh mesecih od odvzema na Triglavu vrnil v svoj dom – v kraljestvo Zlatoroga.

Ledenška voda bo postala del nacionalne kulturne dediščine, je dejala Irena Benedičič Lačen (Slovenski planinski muzej). FOTO: Andrej Križ

Direktorica Slovenskega planinskega muzejaje pri tem povedala: »Toli je prispel v Mojstrano, v Gornjesavsko dolino, od koder se je na olimpijske igre podalo že 35 športnikov, ki so predstavljeni na občasni razstavi in trgu olimpijcev. Muzej vsako leto obišče več deset tisoč obiskovalcev. Prepričana sem, da bo Toli pripomogel k ozaveščanju o posledicah podnebnih sprememb in obiskovalce spodbudil k bolj odgovornemu vedenju do okolja. Hkrati bo mlajše generacije opominjal na minljivost naravnih virov, ki so posledica človeških dejanj. Projekt Misija: Triglavski ledenik v Peking s stekleničko staljenega ledenika tako postaja del nacionalne kulturne dediščine, ki jo hranimo v muzeju.«

Sprejem Tolija v Mojstrani. FOTO: Andej Križ

Slovenski planinski muzej je enota Gornjesavskega muzeja Jesenice, kjer zbirajo, hranijo in preučujejo kulturno dediščino s področja zgodovine planinstva, gorništva, gorske reševalne službe in alpinizma. Toli bo kot del stalne razstave pripomogel h krepitvi ozaveščenosti o pomembnosti varovanja naravnih vrednot, kulturne dediščine in trajnostnega razvoja območja Alp.