Toliko bolniških kot letos ni bilo več let

Strokovna skupina za obvladovanje epidemije naj bi jutri predstavila ukrepe za obvladovanje covida-19. Mnogi so njihov odziv pričakovali že prej, saj je bolniških odsotnosti čedalje več. Od januarja do maja jih je bilo bistveno več kot v istem obdobju zadnjih pet let.

Zaradi številnih bolniških odsot­nosti so mnogi pričakovali, da bo na novo ustanovljena skupina za obvladovanje epidemije pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki jo vodi Mario Fafangel, morda predlagala obvezno nošenje zaščitnih mask vsaj v zaprtih javnih prostorih, a se to še ni zgodilo. V torek smo vprašali, kdaj bi lahko predvidoma sprejeli kakšne ukrepe: uradnega odgovora še nismo dobili, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi o ukrepih govorili jutri. Morda so upali, da se bo trend okužb obrnil navzdol. V torek se je sicer zgodil preobrat, ni pa nujno, da bo trajen. Po 713 PCR-testih in 5978 hitrih antigenskih testih so namreč potrdili 1821 okužb z novim koronavirusom. To je 52 manj kot prejšnji torek, ko so potrdili 1873 okužb. Prvič po 31. maju se je torej zgodilo, da je število okužb padlo v primerjavi s prejšnjim tednom.

27 odstotkov višji odhodki od načrtovanih

Številnost okužb in izolacij vpliva na bolniške odsotnosti, ki so letos rekordne. Podatki za junij bodo predvidoma dostopni do sredine avgusta, zato smo primerjali petmesečno obdobje zadnjih šestih let ter ugotovili, da je stanje, ki smo mu priča, porazno. Od januarja do konca maja so na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) našteli dobrih 377.000 primerov bolniške odsotnosti več kot v istem obdobju leta 2017. Tedaj je bilo v breme delodajalca 335.711, v breme ZZZS pa 170.584 primerov (od tega največ, kar 97.079, za nego). Letos so morali delodajalci finančno pokriti že 409.662 primerov zdravstvenega absentizma, zdravstvena blagajna pa 474.047 (od tega največ za transplantacije, izolacije in ­spremstva).

Zdravstveni absentizem

Od januarja do maja so odhodki ZZZS za nadomestila znašali 291.876.668 evrov in bili za 37 odstotkov višji kot v istem lanskem obdobju in 26,9 odstotka višji od načrtovanih za to obdobje. Delež odhodkov za nadomestila v vseh odhodkih ZZZS je bil od januarja do maja 18-odstotni, v istem obdobju leta 2018 pa 12,3-odstotni. Podatki vzbujajo skrb. Treba je upoštevati, da je bilo leta 2020 in lani precej povračil za karanteno ter višjo silo in zaradi tega verjetno manj bolniških odsotnosti.

Komisarski poziv

Evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides je že pozvala 27 ministrov za zdravje v državah članicah EU, naj preostanek poletja izkoristijo za priprave na pričakovani novi val okužb s sars-cov-2 jeseni in pozimi. Ker prebivalci Evrope kljub naraščanju okužb večinoma uživajo poletje brez omejitev, si je treba še naprej prizadevati za zajezitev pandemije, je poudarila in opozorila, da je za nov val značilnih vse več hudih primerov bolezni in hospitalizacij.