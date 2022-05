Tonin o zaskrbljenosti zaradi napovedi prekinitve nakupa boxerjev

Matej Tonin, slovenski obrambni minister, ki opravlja tekoče posle, je danes po zasedanju obrambnih ministrov članic EU v Bruslju povedal, da ga je več evropskih kolegov »z zaskrbljenostjo spraševalo« glede napovedi prihodnje slovenske vlade, da bo prekinila nakup oklepnikov boxer.

Na novinarski konferenci po zasedanju je Tonin dejal, da tega sploh ni želel omenjati, a so ga drugi ministri spraševali, ali drži, da namerava prihodnja slovenska vlada nakup oklepnikov boxer razveljaviti. Dejal jim je, da bo morala na ta vprašanja odgovarjati nova vlada.

Kot je poudaril, te oklepnike Slovenija potrebuje za nacionalno obrambo. Slovenija bi z odpovedjo nakupa ostala brez ključne vojaške zmogljivosti, ki jo potrebuje za izgradnjo svojih obrambnih sil.

Poleg tega bi morala plačati pogodbeno kazen, odpoved nakupa pa bi škodovala tudi kredibilnosti Slovenije v mednarodnem prostoru, je povedal Tonin, ki je sicer pogodbo z organizacijo OCCAR podpisal v četrtek, dan preden je vlada izgubila polna pooblastila.

»Stvari so jasne, ta vozila potrebujemo. Kakršna koli drugačna odločitev bi predvsem Slovenijo na nek način osamila, sprožila veliko nepotrebnih vprašanj in zelo močno omajala našo kredibilnost,« je poudaril obrambni minister.

Po podpisu memoranduma o soglasju za pristop k programu Boxer z organizacijo OCCAR je potem ta podpisala tudi že pogodbo s podjetjem Artec, ki proizvaja oklepnike.

Slovenija sicer načrtuje nabavo 45 osemkolesnikov za skupno 343,4 milijona evrov. Tonin je danes pojasnil, da oklepniki skupaj z oborožitvijo in tudi dodatnim paketom za usposabljanje in vzdrževanje stanejo 281 milijonov evrov, ostalo pa je DDV, ki ga bo Slovenija plačala sama sebi.

Tega posla v nastajajoči vladni koaliciji Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov (SD) in Levice ne podpirajo. Ministra so večkrat pozvali, naj sporazuma ne podpiše.

Nakupa ne podpirajo zaradi spremenjenih okoliščin v primerjavi z obdobjem, ko je bila ta odločitev sprejeta, je dejal najverjetnejši novi mandatar Robert Golob. Napovedal je uporabo vseh pravnih sredstev, da to stališče tudi uveljavijo.

Ministri so v Bruslju sicer danes razpravljali tudi o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini, pri čemer jim je njihov ukrajinski kolega Oleksij Reznikov pojasnil glavne potrebe.

Strinjali so se, da je treba še izboljšati koordinacijo pomoči, da bi bil rezultat za Ukrajino boljši, je povedal Tonin, ki se je udeležil svojega zadnjega zasedanja obrambnih ministrov EU.

Slovenija po njegovih besedah nadaljuje tudi pogovore z Nemčijo, ki bi Sloveniji v zameno za vojaško opremo, ki bi jo Slovenija poslala Ukrajini, zagotovila svojo opremo.

O tem, kje so pogajanja med nemškim in slovenskim obrambnim ministrstvom zastala, je danes slovenski minister govoril tudi z nemško kolegico Christine Lambrecht.

»Slovenija je svoj del opravila. Oprema, ki jo namerava poslati Ukrajini, je pripravljena za transport. Nemcem smo v pisni obliki sporočili, kakšno opremo si želimo, zdaj čakamo zgolj še nemško stran za povratno informacijo,« je poudaril Tonin.

Dodal je, da Slovenijo »zanima zgolj moderna tehnika, s katero si bo lahko Slovenska vojska v prihodnjih desetih do 15 letih kaj pomagala«. Na današnjem zasedanju v Bruslju so obrambni ministri izrazili tudi podporo odločitvi Švedske in Finske, da se pridružita zvezi Nato.

Vključitev teh dveh držav je tako strateško pomembna za Nato kot celoto, da se bo na koncu našla pot, da bosta postali članici, je Tonin dejal glede zadržkov Turčije do članstva Švedske in Finske v zavezništvu.