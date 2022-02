Tonin: Slovenija za zdaj ne razmišlja o pošiljanju orožja v Ukrajino

Obrambni minister Matej Tonin je med novinarsko konferenco po srečanju z britanskim ministrom za obrambo Benom Wallaceom pojasnil pogled Slovenije na krizo v Ukrajini, ki je bila tudi glavna tema njegovih pogovorov z visokim predstavnikom Združenega kraljestva.

»Ključno se mi zdi, da Putinu v okviru zavezništva Nato pošljemo zelo jasno in nedvoumno sporočilo, da je cena vojne preprosto previsoka,« je poudaril Tonin, rekoč, da bi morebitno agresivno vedenje Rusije pomenilo še več Natovih vojakov ob njenih mejah.

Ključno sporočilo obeh ministrov je bilo, da si Slovenija in Nato ne želita, da na vzhodu Evrope izbruhne nova vojna. Slovenski gostitelj je pri tem poudaril, da je v Ukrajini »vsekakor boljši slabši mir kot pa dobra vojna«.

Slovenija želi povečati število vojakov v Latviji

Minister je med novinarsko konferenco tudi komentiral možnost tega, da bi se Slovenija po vzoru Združenega kraljestva, ZDA in nekaterih drugih zahodnih držav aktivneje vpletla v ukrajinsko krizo oziroma povečala število svojih vojakov na vzhodu Evrope.

»Za zdaj ne razmišljamo o temu, da bi pošiljali opremo ali orožje v Ukrajino,« je povedal slovenski minister za obrambo, kot argument za to pa navedel »omejene zmožnosti absorpcije« opreme, ki jo ukrajinske sile prejemajo od drugih zaveznikov.

Združeno kraljestvo je med zahodnimi državami, ki so se najbolj odločno odzvale na krizo v Ukrajini. FOTO: Leon Vidic/Delo

Minister je pri tem zagotovil, da je Slovenija »kredibilna članica Nata« in poudaril, da slovenski vojaki trenutno sodelujejo v Natovi misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji. Slovenija po Toninovih besedah želi v prihodnosti povečati število svojih vojakov v omenjeni misiji. »Z junijem se našemu kontingentu pridružujejo tudi severnomakedonski kolegi in to je najboljši odgovor Nata v smislu odvračalne politike do Rusije.«