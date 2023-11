Tonin: V Sloveniji spremljamo politični kaos, realnost pa je kruta

Slovenija se je znašla v kaosu, vsak dan vlade Roberta Goloba pa je izgubljen dan za Slovenijo, je na kongresu stranke dejal prvak NSi Matej Tonin. Treba je iskati izhod, a za to je na političnem parketu za zdaj premalo poguma, kar pomeni, da bodo vsi problemi počakali. NSi tako čaka veliko dela, da bodo utrjeni za naslednji mandat, meni Tonin.

Tonin je v nagovoru članstvu, zbranem na programskem kongresu v Horjulu, izpostavil, da so se zbrali »v času martinovanja, da si nalijemo čistega vina, da si povemo stvari brez olepševanja in brez politične korektnosti«.

Prepričan je namreč, da v Sloveniji spremljamo politični kaos, realnost pa je kruta. »Vlada je doslej nanizala osupljive dosežke, zaradi katerih je Slovenija manj privlačna, bolj nevarna in bolj zbirokratizirana,« meni. A po mnenju prvaka NSi v Sloveniji ni vse slabo, težava ni v ljudeh, temveč v gospodarjenju z državo.

Zadnje desetletje so zaznamovali novi obrazi, ki so z visokimi pričakovanji vedno znova prinesli tudi silovita razočaranja, izpostavlja Tonin. »Če se poslanci iste stranke prvič srečajo na konstitutivni seji parlamenta in če se ministri spoznajo na prvi seji vlade, to enostavno ne more delovati,« je poudaril. Medtem pa je NSi uigrana ekipa, zagotavlja prvak stranke. Člani NSi so delovni, odgovorni in srčni ter bodo vedno delali za življenje, domovino in mir, je poudaril in zatrdil, da je članstvo lahko ponosno na stranko, ki je programsko močna in trdna, v preteklosti pa je dokazala, da kar govori, tudi naredi.

NSi je tako pripravljena na izhod iz »politične krize«, a je občutek, da je na političnem parketu za zdaj premalo poguma in inovativnosti, da bi »sedanjo agonijo« končali s predčasnimi volitvami ali z drugačno vlado, kar pomeni, da bomo morali sedanjo vlado trpeti vse do konca tega mandata".

To pomeni, da bodo počakali tudi vsi problemi, meni Tonin. Naslednji meseci bodo zato naporni, saj morajo biti utrjeni za naslednji mandat, napoveduje. Ob tem je prepričan, da bodo deležni napadov z leve in desne in poskusov discipliniranja z »dnevno porcijo konstruktov, laži in obtožb«. »Sem pa popolnoma miren in hkrati ponosen, ker nam je v zadnjih desetih letih uspelo vzpostaviti odpornost na blato, ki ga mečejo v nas,« je zatrdil.

V naslednjih mesecih pa stranko čakajo tudi priprave na evropske volitve junija prihodnje leto. EU je projekt miru, je pa treba priznati, da se je v zadnjih desetih letih oddaljevala od svojih temeljnih vrednot in ji je na številnih področjih spodletelo, meni Tonin. Evropa se je tako znašla na prelomnici, izzivi pa terjajo, da prihajajoče volitve jemljejo resno in so jasni v generalnih evropskih stališčih. NSi želi zgraditi močno, varno in zeleno Evropo, blizu ljudem, je poudaril. Danes bodo tako predstavili izhodišče programa, v začetku prihodnjega leta pa še kandidatno listo deveterice NSi.

Evropska poslanka Ljudmila Novak se je v nagovoru prek videopovezave iz Bruslja osredotočila na tri teme, ki so po njenem mnenju ključne za prihodnost EU in Slovenije, in sicer zeleni prehod v EU, vprašanja migracij ter razmere v Ukrajini in Gazi.

»Letošnje katastrofalne poplave so še en dokaz več, da tudi Slovenija čuti podnebne spremembe,« je dejala in izpostavila pomen evropskega zelenega dogovora. Vprašanje migracij v EU ni le varnostno, ampak tudi človekoljubno in razvojno vprašanje, zato je pomembno, da EU postavi jasna pravila varovanja svojih zunanjih meja, meni.

»Populisti, ki so velikokrat tudi nacionalni egoisti, ne smejo prevladati v prihodnji sestavi Evropskega parlamenta. To bi lahko pripeljalo do razpada EU in velike krize v Evropi,« je dejala. EU pa ne more obstati brez spoštovanja vladavine prava in drugih temeljnih vrednote EU, kot so solidarnost, svoboda medijev, socialna pravičnost, dialog in demokracija. Slovenija bo z naslednjim letom imela enega evropskega poslanca več, zato si želi, da bi dodatni slovenski sedež pripadal prav NSi.

Vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj je v nagovoru naštel dosežke poslanske skupine, med njimi je posebej izpostavil delo komisije DZ za nadzor javnih financ. Obregnil se je tudi ob evidentiranje delovnega časa, saj ta po njegovem mnenju dodatno obremenjuje gospodarstvo. »Uprimo se temu nesmiselnemu ukrepu štempljanja,« je pozval. NSi je slaba vest vladi, ki po pol leta mandata »nima kaj pokazati«, cena njihovih političnih igric pa je visoka, ocenjuje. Glede pobud, da naj na desnici držijo skupaj, pa je dejal, da sta za to potrebna vsaj dva. »Držati skupaj pa ne pomeni 'držati štange' nekomu, da se bo krepil na račun NSi.«