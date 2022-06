Tožba SDS proti Rudija Rizmanu v celoti neutemeljena

Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo presoji sodišča prve stopnje v Kamniku in kot neutemeljen v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek stranke SDS in njenega predsednika Janeza Janše, ki sta od ddr. Rudija Rizmana zahtevala preklic izjav in osem tisoč evrov odškodnine.

V času oblikovanja Janševe vlade je 75 uglednih akademikov z javnim pismom, ki ga je do sedaj podpisalo že več kot 4000 podpisnikov, posvarilo pred oblikovanjem vlade s stranko SDS. Dan pozneje je prvopodpisani, mednarodno uveljavljeni sociolog in politolog ddr. Rudi Rizman, argumente podpisnikov strnjeno povzel v oddaji Odmevi.

Med drugim je pojasnil, da je pismo »apel vsem razumnim ljudem, da razmislijo, ali si Slovenija lahko privošči, da na čelo vlade pride stranka, ki zagovarja avtoritarne ideje, ki jo financira tuj režim – tu mislim seveda madžarskega –, ki pospešuje politično retoriko, ki se opira na ksenofobijo, izključevanje in nasprotovanje pravni državi«. Pristavil je, da je »dejstvo, da se neka stranka financira iz tujine, srhljivo«.

Sodišče je presodilo, da gre pri izjavi zaslužnega profesorja ddr. Rudija Rizmana za dopustno kritiko delovanja politične stranke. Rizmanova izjava nanaša na politično razpravo, ki je bila v največjem javnem interesu, je ugotovilo sodišče. Akademikova kritika financiranja SDS je bila utemeljena na obširnem medijskem poročanju o financiranju SDS in o medijih, ki so povezani z SDS, pa tudi na preiskavah NPU in parlamentarne komisije Državnega zbora, kar po presoji Višjega sodišča daje zadostno dejstveno podlago Rizmanovi kritiki stranke SDS.

Stranka SDS mora sedaj ddr. Rizmanu povrniti stroške sodnega postopka.