V zadevi Beltinci za Roberta Časarja zvišali znesek oškodovanja

Višja tožilka Barbara Milič Rožman je v zadevi Beltinci za nekdanja predsednika uprave Luke Koper Roberta Časarja in izvršnega direktorja Milana Pučka popravila obtožnico s tem, da je zvišala znesek protipravno pridobljene premoženjske koristi, ki jima jo očita. Skupno naj bi se obtožena v delovanju s sostorilci po novih izračunih okoristila za več kot milijon evrov, za kolikor naj bi tudi oškodovali družbo. Na obravnavi, ki se bo nadaljevala 28. februarja, bo sodnik Matej Štros zaslišal še sodnega izvedenca geodetske stroke in predvidoma sklenili dokazni postopek.

Sojenje nekdanjemu vodstvu Luke Koper v zadevi Beltinci pred koprskim okrožnim sodiščem poteka že drugič, saj je višje sodišče razveljavilo prvotno obsodilno sodbo in zahtevalo ponovitev postopka. V prvotnem sojenju je bilo obsojenih vseh pet obtoženih, a sta dva (Jožef Pavlinjek in Mevmed Šerifoski) zaradi zastaranja zdaj oproščena, tretji (Robert Graj) pa se je s tožilstvom pogodil o priznanju krivde. Na zatožni klopi sta tako ostala le Časar in Pučko, ki sta bila v prejšnjem sojenju obsojena na dve leti in tri mesece oziroma dve leti zaporne kazni.

Pooblaščenec Luke Koper je napovedal, da bodo s popravljenim zneskom uskladili svoj premoženjski pravni zahtevek. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Luka Koper je namreč leta 2008, pod Časarjevim vodstvom, odkupila zemljišča v Beltincih za graditev logističnega centra. Po obtožnici naj bi pristaniško družbo oškodovali z izdajanjem prenapihnjenih ali fiktivnih računov. Znesek očitanih koristi in oškodovanja naj bi skupno dosegel več kot milijon evrov.

Višja tožilka, ki lahko obtožnico spremeni vse do konca postopka, je pojasnila, da je višino očitane protipravne premoženjske koristi za obtožena popravila zato, ker se je pri utemeljitvi dokazov na novo oprla na podatke glede višine provizije za storitve nepremičninskega posredovanja – pri čemer naj bi prišlo do kaznivih dejanj. Pooblaščenec Luke Koper Mark Ojsteršek je ob tem napovedal, da bodo v skladu s tem popravili svoj premoženjski pravni zahtevek, ki so ga v tej zadevi vložili proti domnevnim storilcem oškodovanja družbe.

Nova uprava Luke Koper pod Boštjanom Napastom je sicer nedavno napovedala oživitev načrtov logističnih terminalov tako v Beltincih kot v Orleški gmajni (zaradi zlorabe položaja in prejemanja daril pri slednjem je Časar že prestal zaporno kazen). Proti nekdanjemu predsedniku uprave Luke trenutno poteka tudi kazenski postopek zaradi domnevnega oškodovanja družbe pri nakupu deleža v slovaškem logistu TTI. Odškodninske zahtevke proti Časarju in njegovim sodelavcem pa je v kar nekaj zadevah vložila tudi Luka.