Tradicija slovenskega partizanstva je nesmrtna

Dražgoše so povsem običajna vasica, a z grozljivo preteklostjo. V začetku vojne vihre je tamkajšnje domačine doletela kruta usoda. Partizani so se utaborili na tem območju pod Jelovico, zato se je nemški okupator po tridnevni bitki znesel nad civilnim prebivalstvom, vas je zravnal z zemljo, prizanesel ni niti cerkvici sv. Lucije. Za te tragične dogodke izpred 82 let je včeraj pri spomeniku NOB in kostnici potekala tradicionalna spominska slovesnost pod geslom Z uporom in bojem do svobode, ki se je je udeležilo več tisoč ljudi.

Že v jutranjih urah je iz zvočnikov odmevala partizanska pesem, da jo je bilo slišati vse tja do Železnikov. V vasico so se zgrinjale množice ljudi, ki spoštujejo partizanski boj, saj brez njega ne bi bilo niti svobodne in demokratične Slovenije. Udeleženka Breda Videnič Kupljenik je prepričana, da danes živimo v časih, ki si jih nihče ne želi, saj so Slovenci po njenem prepričanju tako politično razklani, kakor so bili med drugo svetovno vojno.

Po asfaltni cesti proti Dražgošam je s težkim praporom na ramenu hodil član brežiške borčevske organizacije Slavko Baškovič. Pravi, da s ponosom nosi prapor, ki simbolizira ohranjanje vrednot NOB v Dražgošah in povsod drugod po Sloveniji in hkrati spominja na čas, ko so naši predniki nagnali okupatorje z naše zemlje. Na križišču v Dražgošah so tamkajšnji gasilci obiskovalcem ponujali vse mogoče domače dobrote v tekočem agregatnem stanju. Dobro razpoložena fanta in dekle so bili silno urni pri strežbi. V Dražgošah je bil tudi vojaški ataše ZDA.