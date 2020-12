Trafike od jutri zaprte

Direktor družbe Izberi Slavko Bogataj je povedal, da bodo edicije, za distribucijo katerih skrbi njihovo podjetje, bralcem na voljo v vseh odprtih prodajalnah po državi. »Na razpolago bo več izvodov kot sicer,« je napovedal Bogataj.



Odločitev jih je presenetila

Ljubljana – V podjetju Tobačna 3dva se pripravljalo na jutrišnjo zaprtje trafik, saj je vlada v novem odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom zmanjšala število izjem, ki jim bo med prazniki dovoljeno obratovanje. V podjetju še vedno upajo, da bo vlada prisluhnila njihovemu pozivu in jih uvrstila nazaj na seznam izjem.»Trafike v vsem času nikoli niso bile žarišče okužb , saj je prodaja iz kioska prav gotovo eden najbolj varnih načinov prodaje, pri opravljanju naših storitev v prodajalnah pa se tako prodajalci kot stranke držijo vseh predpisanih varnostnih ukrepov,« sta včeraj v pismu gospodarskemu ministruzapisala direktor podjetja Tobačna 3dvain generalna direktoricaPoudarila sta, da zaprtje trafik ogroža finančno varnost vseh pogodbenih partnerjev, ki jih je po vsej Sloveniji več kot 200. »Trafike so odprte v vseh okoliških državah, tudi Nemčiji, ki ima trenutno najostrejši režim ukrepov za omejitev širitve epidemije,« sta zapisala in pozvala vlado, naj trafike dajo nazaj na seznam izjem.V podjetju Tobačna 3dva so povedali, da jih je odločitev neprijetno presenetila. Opravljanje storitev v trafikah po njihovem razbremenjuje pritisk potrošnikov na druge ponudnike in njihove delavce. »Potrošniku ni treba vstopati v večje trgovine, kjer je možnost okužbe zaradi večjega števila ljudi večja,« so prepričani v Tobačni 3dva.V njihovih trafikah lahko ljudje opravijo različne storitve, med njimi tudi takšne, ki so za trenutno situacijo ključne: prevzem paketov, storitve Western Union, ki jih uporabljajo ljudje na začasnem delu za pošiljanje denarja družinam v Bosno in še kam, plačevanje položnic ter nakup časopisov in revij.Z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so sporočili, da bo odlok veljal do vključno 4. januarja. Po prazničnem obdobju pa bo vlada ponovno odločala o utemeljenosti ukrepov ob upoštevanju aktualnih epidemioloških razmer.