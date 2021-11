Trenutno sta na voljo 302 intenzivni postelji, kapacitete se trudijo povečati

Včeraj je bilo na novo okuženih 3144 posameznikov oziroma 1032 manj kot prejšnji teden, še vedno pa je velika številka okuženih oseb, v prejšnjem tednu smo vsak dan potrdili skoraj 3000 okužb. V bolnišnični oskrbi je 1168 covidnih bolnikov, 284 na intenzivni negi, intubiranih je 206, povprečna starost na intenzivni je več kot 64,7 leta, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar.

»15 covid bolnišnic deluje kot enotna covid bolnišnica na državnem nivoju, po principu kriznega upravljanja. Vsak dan se usklajujemo in prerazporejamo kapacitete in kader,« je pojasnil Vindišar. Bolnišnice aktivno sklepajo dogovore z drugimi zavodi glede premeščanja kadrov. UKC Ljubljana poroča, da ima sklenjen dogovor s 27 zavodi, s čimer so lahko na covidne oddelke razporedili dodatnih 54 diplomiranih in 22 srednjih medicinskih sester. Covidne bolnišnice so se tudi notranje reorganizirale. »Izpostaviti je treba, da so se za pomoč na covid oddelkih javili tudi zaposleni pri koncesionarjih in zasebnikih, študentje medicine in zdravstvene nege ter dijaki.«

Posnetek novinarske konference, na kateri sta sodelovala državni sekretar na ministrstvu za zdravje mag. Franc Vindišar in Martina Gašperlin, v. d. glavne tržne inšpektorice:

V tem trenutku na voljo 302 intenzivni postelji

Pred epidemijo smo v Sloveniji imeli na voljo 233 postelj intenzivne terapije. V tem trenutku razpolagamo s 302 posteljama za covidne paciente. Intenzivne postelje so 94-odstotno zasedene. V času pred epidemijo do danes smo kapacitete skoraj podvojili. Kot je pojasnil Vindišar, intenzivna postelja ni samo ležišče, ampak je poleg nje ventilator, kup opreme, zdravnik, štiri medicinske sestre – a to je standard v normalnih razmerah, danes so se ti standardi znižali. Ta trenutek sta na voljo 302 intenzivni postelji, prizadevajo pa si, da kapacitete povečajo.

Poziv vsem, naj se izogibajo adrenalinskim športom

»Ko prerazporedimo zdravnika ali covidni oddelek, ga vzamemo iz drugega delovišča, zato tam delo ni opravljeno in nam opravljanje vseh drugih storitev stoji, nenujni posegi se ne izvajajo. Smo blizu tega, da ne bomo imeli niti anesteziologa, ki bi lahko uspaval pacienta. Če bi se zgodila večja nesreča, za te ljudi ne bi mogli poskrbeti, zato pozivam vse, da se izogibate vsem adrenalinskim športom, ker ni dovolj kadra, ki bi lahko poskrbel za vse.«

Vindišar je spomnil na nov pravilnik o mikrobioloških preiskavah, ki je bil dopolnjen predvčerajšnjim: »Tisti, ki se samotestirate, lahko ploščico, kjer se vidi rezultat testa, skupaj z osebnim dokumentom predložite pri izvajalcu PCR-testiranja. S tem načinom smo pomembno razbremenili primarni nivo in pospešili pridobivanje rezultatov testiranja. Namesto osebnega dokumenta ustreza tudi fotografija.«

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kot je povedal, se na ministrstvu za zdravje ves čas trudijo, da bi bili vsi bolniki primerno oskrbljeni – v ospredju so pacienti, ki se dušijo, zavedajo pa se, da bodo vse ostale zdravstvene storitve počakale, vse aktivnosti so namreč usmerjene v to, da noben posameznik, ki bi potreboval intenzivno posteljo, ne bo ostal brez nje.

Prav tako se na MZZ trudijo dobiti zdravila prek javnih naročil in neposredno pri izvajalcih. V prihodnjih tednih pričakujejo še dve zdravili, eno od njih je zdravilo na podlagi protivirusnih monoklonskih protiteles, pri drugih pa gre za antivirusna zdravila. »Povpraševanje je sicer veliko, prizadevamo si, da bodo na voljo različna zdravila, s katerimi bodo lahko prebivalci preskrbljeni.« Pri tem je pozval vse tiste, pri katerih je sum na težji potek bolezni, da se pri svojem zdravniku posvetujejo o uporabi regenerona. Prva zdravila naj bi bila v Sloveniji že v decembru, potem v nadaljevanju pa še v januarju.

Dogovarjajo se tudi za pridobitev kadra iz tujine, in sicer za pomoč v DTS v Ljubljani. Dobili naj bi dve ekipi iz Italije, sicer po Vindišarjevih besedah pogodbe še niso podpisane, želijo pa si, da bi ekipi 30 ljudi bili tukaj že ta teden.

Bolj vestno pregledovanje pogoja PCT

Tržni inšpektorat je v zadnjih dveh tednih nadaljeval poostreni nadzorom s poudarkom na preverjanju PCT-zahtev. Pri tem so inšpektorji zaradi nepreverjanja pogoja začasno zaprli devet prodajaln in en gostinski lokal v Ljubljani, je pojasnila v. d. glavne tržne inšpektorice Martina Gašperlin. Inšpektorat je opravil nadzore pri približno 1200 subjektih, manjše nepravilnosti so bile ugotovljene pri 265 subjektih. Od tega so samo med obema koncema tedna tržni inšpektorji opravili 263 nadzorov.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je bilo pri opravljanju trgovinske dejavnosti izrečenih 183 upravnih opozoril, s katerimi je bila naložena njihova odprava. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je bilo med inšpekcijskim nadzorom izrečenih ustnih ustnih odločb, s katerimi se je takoj, do odprave nepravilnosti prepovedalo opravljanje trgovinske dejavnosti v trgovinah ali na bencinskih servisih. V primerih, kjer kršitve kljub predhodnemu opozorilu niso bile odpravljene, je bilo izdanih 20 plačilnih nalogov v skupni vrednosti 83.200 evrov, in sicer ker zavezanci niso preverjali pogoja PCT pri strankah.

»Na zadnji koordinaciji smo ugotovili, da smo vsi naredili korak naprej pri upoštevanju pogojev PCT, tudi s temi ustnimi odločbami, zelo dobro se je prijelo tudi preverjanje pogoja z osebnih dokumentom,« je dejala Gašperlinova. »Zares verjamem, da z doslednim preverjanjem pogoja PCT preprečujemo širjenje koronavirusa in tudi nepotrebne smrti.«