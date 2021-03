Tri regije spet v rdečem, vlada skrajšala policijsko uro

Pri prehajanju med rdečimi in drugimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme, in lastnoročno podpisano izjavo. Izjava ni potrebna, če prehaja med statističnimi regijami zaradi službe ali odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje.

Prehajanje med omenjenimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži negativni rezultat PCR ali hitri test, ki ni starejši od 48 ur, ali pa predloži dokazilo o cepljenju proti covidu -19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech in Pfizer preteklo najmanj sedem dni, proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni. Regije lahko prehaja tudi, če ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali hitrem testu, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali ima potrdilo zdravnika o prebolelem covidu -19 v zadnjih šestih mesecih.

Policijska ura od 22. do 5. ure

FOTO: Leon Vidic/Delo

Podaljšanje veljavnosti nekaterih odlokov in ukrepov

Vlada je na včerajšnji seji odločila, da je vstop v Slovenijo možen samo z negativnim rezultatom testa PCR, ne pa tudi z negativnim hitrim testom. To velja tudi za prekinitev karantene. Vlada je tudi odločila, da dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju za prestop meje ne bodo več potrebovali sedemdnevnega negativnega testa.

Vlada je na včerajšnji seji odločila, da se v obalno-kraški, goriški in koroški regiji, ki so glede na epidemiološko stanje ponovno obarvane rdeče, znova uvede omejitev gibanja na regijo. Gibanje bo tako dovoljeno med občinami znotraj posamezne regije. Medtem pa je prehajanje med rdečimi in drugimi regijami prepovedano v obe smeri. Ob tem so določene izjeme, ko posameznik lahko prehaja med rdečimi in drugimi regijami.Ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje je to dovoljeno za prihod in odhod z dela ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.Prav tako je prehod regij omogočen za dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, za izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, za tranzit v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Sloveniji ter za nujno vzdrževanje grobov. Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, ko potujejo skupaj, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje (Ukom) po seji vlade.Vlada je tudi odločila, da bo nočna omejitev gibanja trajala od 22. do 5. ure. Pri zbiranju oziroma druženju, prireditvah in shodih vlada ni sprejela nobenih sprememb. V vseh regijah je dovoljeno zbiranje do deset ljudi, prav tako so dovoljene prireditve in shodi do deset ljudi, so sporočili po seji vlade. Odlok bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu in bo veljal do 2. aprila.Do 2. aprila vlada podaljšuje omejitve ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom, omejitve, ki veljajo na področju kulturnih in kinematografskih storitev, ter ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja novega koronavirusa. Še naprej bodo obvezne namestitve razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, podaljšujejo se omejitve pri izvajanju športnih programov, ukrepi na področju šolstva in omejitve glede javnega potniškega prometa. Za en teden se tudi podaljšujejo in zamikajo ukrepi iz odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil ter odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav. Poleg tega vlada s spremembami odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode uvaja omejitve števila oseb, ki kolektivno uresničujejo pravico do verske svobode na prostem, in sicer en udeleženec (ali več udeležencev, če gre za člane istega gospodinjstva) na deset kvadratnih metrov.