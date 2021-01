Trije istrski župani vlado pozvali k razmisleku

Župani mestne občine Koper, občine Izola in občine Piran, Aleš Bržan, Danilo Markočič in Đenio Zadković, so na vlado naslovili pobudo za spremembo odloka, s katerim bo ta prihodnji teden zaprla šole in vrtce v obalno-kraški regiji, ki je zaradi števila okuženih – skupaj z Zasavjem – spet pristala v skupini črno obarvanih regij. Nasprotujejo temu, da bodo osnovnošolci prve triade in vrtčevski otroci po le nekaj dneh vrnitve v šolske klopi in igralnice morali od ponedeljka znova ostajati doma.



»Čeprav se zavedamo nujnosti ostrega omejevanja epidemije covid-19, ocenjujemo, da bi bile posledice takšnega ukrepa za razvoj in zdravje naših otrok pa tudi njihovih staršev preveč obremenjujoče,« opozarja koprski župan Aleš Bržan. Župani tako prosijo, naj vlada v sodelovanju s stroko vnovič preveri nujnost tega ukrepa oziroma poišče drugačno, boljšo rešitev.



Župan Ankarana Gregor Strčnik se pobudi istrskih županov tokrat ni pridružil. »Menim, da ni naloga županov, da v razmerah razglašene epidemije pozivajo vlado k odprtju šol in vrtcev. Zagotovo pa se vsi strinjamo, da se te ustanove odpira najprej in zapira kot zadnje,« je pojasnil svoj pogled.

