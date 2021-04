Trije kandidati za naslednika Karla Erjavca

Za mesto predsednika stranke Desus so prispele tri kandidature, so sporočili iz stranke, za prazno mesto podpredsednika oziroma podpredsednice pa sedem.



V soboto se je iztekel rok za vložitev kandidatur za funkcijo predsednika, podpredsednika Desusa ter dveh namestnikov članov nadzornega odbora stranke.



Vloge s kandidaturami in soglasji za predsednika stranke so bile oddane za tri kandidate. To so:



Ljubo Jasnič (Pokrajinski odbor Ljubljana),

Srečko Felix Krope (Pokrajinski odbor Podravje),

Gorazd Žmavc (Pokrajinski odbor Ptuj-Ormož).



Na stranko je prispelo tudi sedem kandidatur za mesto podpredsednika/ce stranke, ki se je izpraznilo po odstopu nekdanje podpredsednice Irene Majcen.



Vse kandidature bo najprej naslednji teden pregledala komisija za kadrovska in organizacijska vprašanja ter nato še Izvršni odbor in svet stranke.





