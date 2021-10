Trpljenje duha še vedno v senci bolečine telesa

V nadaljevanju preberite:

Na javni diskurz glede duševnega zdravja je pred dobrim mesecem dni neslavno opozoril slovenski premier Janez Janša, ki je državljanki na Kredarici retorično zabrusil, da »ima Polje dan odprtih vrat«. Cinizem, poniževanje, zasmehovanje. Da so malodane vsi v trenutku vedeli, na kaj namiguje, dovolj pove o družbi, v kateri živimo, in njenem odnosu do duševnih motenj. A oseba na tako visokem položaju si takega izpada ne bi smela privoščiti, so si edini strokovnjaki – le da so se zgolj zelo redki upali oglasiti in tak diskurz obsoditi.