Tršica Nina gre v Pariz po milijon dolarjev

je prva učiteljica, ki bo zastopala Slovenijo na prestižnem tekmovanju za učitelje. Nagrado v vrednosti milijon dolarjev podeljuje Varkey Foundation v sodelovanju z Unescom. S tekmovanjem in visoko nagrado so želeli pokazati, da so prav učitelji tisti, ki premikajo meje in delajo družbo boljšo. Tudi Jelenova pravi, da gre za najboljši poklic na svetu, saj lahko učitelj s svojimi talenti in idejami učencem veliko da in je vsak dan drugačen. Današnji, ko bo med svoje ljube mulce, ki so tudi superjunaki, kot jim pravi, prinesla zmago na domačem terenu, bo zagotovo poseben.Učiteljico petega razreda Nino Jelen verjetno pozna večina petošolcev po državi. Njeni videi, v katerih razlaga snov in jo vedno začini s humorjem in neverjetno ljubeznijo do svojih učencev, so zelo gledani. Ko je postalo znano, da je med petimi superfinalisti, je na vprašanje Dela, kaj je njena supermoč, odgovorila: »Moja super moč se skriva v reku, če učitelj posluša otroke, tudi otroci poslušajo učitelja.«Na današnji prireditvi, na kateri so razglasili slovenskega predstavnika na svetovnem izboru za najboljšega učitelja, je dejala, da imajo učitelji veliko moč, da otroke navdušijo, da otroci zaupajo in verjamejo vase. »Najpomembnejši se mi zdi prvi šolski dan. Da jim tisti dan daš občutek, da so varni, da jih imaš rad, da jim zaupaš, da imajo neke supermoči, da je vsak do njih pomemben. Če jim učitelj da tak občutek, se jih res drži celo šolsko leto. Učitelji imamo veliko moč, da to ohranjamo.«Poleg Nine Jelen so bili superfinalisti šez OŠ Bojana Ilicha,z OŠ Polje,z OŠ Preserje pri Radomljah inz OŠ Danile Kumar. Vseh pet je sodelovalo v projektu Učitelj sem! Učiteljica sem!, ki ga v Sloveniji vodi AmCham. Pobudnica projekta je direktorica jezikovne šole LanguageSitterin zasnovali so ga v času, ko so bili učitelji v javnosti precej v nemilosti, z idejo, da bi naredili šolstvo boljše. A Jezerškova je poudarila: »Vedno, ko so potekale razprave o šolstvu, nikoli ni bilo za mizo učiteljev. Nam pa se zdi, da so oni nosilci sprememb, oni so tudi šolski sistem, ki je živ organizem. Nismo želeli revolucije, ampak preprosto javnosti pokazati, da ima Slovenija enkratne učitelje, ki gredo korak dlje, ki premikajo meje in res živijo svoje poslanstvo. Drugi povod za ta projekt je bil, da smo slišali za primere, ko so dobrim učencem odsvetovali, da bi postali učitelji. Kar je grozno in velika napaka. Prav pri izboru kandidatov za učitelje bi morali biti najbolj izbirčni. S tem projektom želimo navdušiti mlade, v katerih prebiva pedagog, da se odločijo za ta poklic, in mislim, da v njem res dobivajo vzornike in mentorje.«Učitelje in učiteljice izbirajo prek spletne strani, prijavijo pa jih lahko starši, učenci, sodelavci, lahko se prijavijo tudi sami. V projektu sodeluje tudi Delo, najboljše zgodbe objavljamo vsako zadnjo soboto v mesecu. Doslej so predstavili že približno sto učiteljev, in kot je dejalaiz AmCham, največ prijav pride od zadovoljnih staršev. Za zdaj je projekt namenjen osnovnošolskim učiteljem, a že snujejo širitev, je dejala Brina Tomovič Kandare: »Po koncu tega izbora ga širimo tudi na srednje šole. Potem bomo videli. Samo nebo je meja.«Pet finalistov in že prej deset polfinalistov je izbrala enajstčlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov pedagoške stroke, medijev, gospodarstva. Predsednik komisije in direktor podjetja Emmaje dejal, da je bila odločitev zelo težka, a je bilo vredno: »Čudovita izkušnja je bila srečati se z učitelji, ki jim to ni poklic, ampak poslanstvo. Moj sklep je bil, da bi šel z veseljem nazaj v šolo. Verjamem, da bi se z veseljem učil in srkal ne le njihovo znanje, ampak tudi vrednote.« Poudaril je, da je vseh pet vrhunskih: »Vsi so vpeti v socialno okolje, otroke obravnavajo celostno in ne gre le za dirko za ocenami. Iščejo več, tako da so hkrati tudi zahtevni. Mislim, da je bil sestanek z njimi na daljavo najlepši zoom v mojem covid obdobju. Res je bilo navdihujoče. In dobili smo tudi kar nekaj voditeljskih lekcij. Ker učitelj ni menedžer, je pa lahko zelo voditeljski.«Končna ocena je bila sestavljena iz tretjin. Tretjino ocene je prispevala komisija, tretjino učitelji, ki sodelujejo v projektu Učitelj sem! Učiteljica sem!, tretjino pa javnost, ki je za svoje favorite glasovala po spletu. Najvišjo oceno je dobila torej Nina Jelen, znana tudi kot Tršica Nina, ki objavlja v spletnem časopisu Časoris in ki je predlani že prejela državno nagrado za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva, leta 2018 pa je zmagala na mednarodnem tekmovanju Better Internet for Kids med več kot 600 udeleženci. Zdaj bo imela še malce več protikandidatov. Lani se je denimo na tekmovanje Global Teacher Prize prijavilo več kot 12.000 učiteljev iz 140 držav, zmagal pa je, učitelj iz Indije.Nina Jelen pravi, da o denarju nikoli ni razmišljala, sploh pa ne o milijonu: »Če bi ga že dobila, bi zagotovo del namenila ustanovitvi sanjske šole. Kjer bi bile v razredu blazine, kavči in viseče mreže ter veliko prostora. Ker verjamem, da otroci odlično delajo, če se dobro počutijo.«Čeprav je bilo sprva rečeno, da bo svetovni izbor v Dubaju, lani so ga pripravili kar na daljavo, ga letos načrtujejo v Parizu. Ne glede na to, kako se bo izšlo, je za svoje učence Nina Jelen že zmagovalka. Oni vsekakor so. Že pred današnjo razglasitvijo so jo na pot pospremili z glasnim navijanjem, je povedala Jelenova: »Rekli so mi, da če mogoče nisem zmagala, pa naj le povem, da imam najboljše učence.«