Trst širi ekonomsko cono, Koper jo je ukinil

British American Tobacco je dobil zeleno luč italijanskih regulatorjev, da bo njihova proizvodnja v Boljuncu pri Trstu, ki je pretežno namenjena izvozu zunaj Evropske unije, oproščena davkov. Gre za prvi primer, ki prinaša razširitev davčnih ugodnosti zunaj območja tržaškega pristanišča.

Po besedah predsednika tržaške pristaniške uprave Zena D'Agostina gre v primeru British American Tobacco, ki kot prva družba razširja status davčnih ugodnosti tudi na območje zunaj pristanišča, za epohalno pridobitev, ki bo omogočala prihod novih vlagateljev – ti bodo sicer obravnavani od primera do primera. Tobačna družba bo po novem proizvajala pripomočke za opuščanje kajenja, pozneje pa bo to razširila še na farmacevtska sredstva, za kar bodo skupno zaposlili 300 ljudi. »To bo Trstu omogočilo nesluteni razvoj,« je za dnevnik Il Piccolo dejal tržaški župan Roberto Dipiazza.

V preteklosti je imelo ekonomsko cono, ki je podjetjem omogočala nekatere davčne in druge olajšave, tudi koprsko pristanišče, a so jo leta 2013 ukinili. V Primorski gospodarski zbornici in na Goriškem pa so naklonjeni vzpostavitvi novih con s posebnim statusom, ki jih omogoča obmejno območje.