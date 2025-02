Luka zaposlila 333 novih delavcev namesto agencijskih

Čeprav se zdaj zdi, da je bilo leto 2024 povprečno uspešno za Luko Koper, so vendarle zaznali nekaj uspehov: ustvarili so za sedem odstotkov večji čisti dobiček, pretovorili za šest odstotkov več kontejnerjev in ohranili prvo mesto na Jadranu. Poleg tega sklepajo nove posle, ki obetajo nadaljevanje uspešnega dela.

Po nerevidiranih kazalnikih poslovanja je Luka Koper lani ustvarila 330 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov več kot leto prej in sploh največ do zdaj. Stroškov poslovanja je bilo 268,6 milijona ali štiri odstotke več. V enem samem letu je Skupina Luka Koper redno zaposlila dodatnih 333 delavcev, tako jih je bilo konec lanskega leta skupaj že 2255 (17 odstotkov več), kar je seveda nekoliko povečalo stroške za plače, vendar so hkrati zmanjšali število zaposlenih agencijskih delavcev za 294. Skupina je dosegla 60,3 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je sedem odstotkov več kot leto prej, za prav toliko je bilo več tudi EBITDA (100 milijonov evrov). Pri tem je treba poudariti, da je bilo 5,9 milijona evrov iz financiranja (kar 27 odstotkov več kot leto prej). S takšnimi rezultati poslovanja so se včeraj seznanili člani nadzornega sveta Luke Koper.

Še najbolj veseli, da je Luki Koper uspelo za šest odstotkov povečati pretovor kontejnerjev, ki jih je bilo lani 1,133 milijona, (v Trstu so lani pretovorili 841.000 kontejnerjev ali odstotek manj, na Reki pa 409.000 kontejnerjev, vendar bodo tam v drugi polovici leta odprli nov kontejnerski terminal Rijeka Gateway). Lani so v Kopru pretovorili 884.600 avtomobilov, kar je sicer tri odstotke manj, a so prejšnje leto 14 odstotkov več. Padec je posledica prodaje avtomobilov na ključnih trgih, a so novembra vseeno ustvarili mesečni rekord pretovora avtomobilov. Skupaj so pretovorili 23 milijon ton blaga, ali dva odstotka več kot leto prej.

Predsednica uprave Nevenka Kržan je poudarila, da je uspešno poslovanje pristaniškega podjetja tudi posledica novih tovarn, ki jih odpirajo v nekaterih zalednih državah, saj so na ta račun pridobili nove posle z dodatnim tovorom. Lani so pospešili vlaganja v razvoj pristanišča. Povečali so jih za eno tretjino na 55,5 milijona evrov. Tako so začeli graditi 12. privezno mesto za projektni tovor in avtomobile ter skladišče 54 s 14.000 kvadratnimi metri površine, ki bo prvo avtomatizirano skladišče za jeklene proizvode. Poleg tega še sončno elektrarno na strehi tega skladišča, s katero bo stavba električno samozadostna. Konec leta so sklenili tudi pogodbo za gradnjo severnega dela kontejnerskega pomola, s katerim bodo pridobili možnost pretovora 1,8 milijona kontejnerjev v letu dni.