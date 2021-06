Tudi četrto desetletje SDS bo zaznamoval Janša

V nadaljevanju preberite:

Večkrat prestavljeni volilni kongres SDS bo v soboto v Slovenskih Konjicah, le nekaj dni po uradnem zaključku epidemije. Kljub temu, da bodo na kongresu znova volili novega starega predsednika Janeza Janšo, pa so v času pred kongresom javnost razburjali kongresni dokumenti, ki obračunavajo predvsem s politično konkurenco na levi sredini, za osrednjo tarčo pa so si izbrali stranko Levica in njeno domnevno programsko neustavnost.

V sredini devetdesetih je imela SDS relativno malo članov, okoli tri tisoč. »Takrat smo se angažirali, da bi se SDS organizirala kot močna politična sila. Janša pa je pri tem zelo pazljivo spremljal razvoj posameznih občinskih odborov v smislu homogenosti stranke. Zelo pomembna je bila lojalnost njegovi stranki,« se obdobja rasti stranke spominja dolgoletni podpredsednik Miha Brejc.