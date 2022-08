Tudi danes možni močan veter, nevihte in nalivi

Po neurju z močnim vetrom, ki je v četrtek zajelo Slovenijo, se bodo tudi danes predvsem od jutra do popoldneva ob nevihtah pojavljali močni sunki vetra, možni pa bodo tudi močnejši nalivi, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Zaradi nevihtne ogroženosti je agencija izdala oranžno vremensko opozorilo za vso državo.

Iz središča Ljubljane. FOTO: Bralka Urška

Proti jutru se bodo od juga plohe in nevihte začele pojavljati na Primorskem in Notranjskem. Dopoldne se bodo tako pojavljale predvsem v zahodni polovici države, popoldne tudi vzhodneje, so zapisali pri Arsu.

Po celotni državi so možne krajevne nevihte, lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši sunki vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke, ob hudourniških vodotokih so možne poplave, udari strel pa lahko zanetijo tudi požare.

FOTO: Arso

Arso še vedno opozarja na veliko požarno ogroženost. Ta je največja na Primorskem, velika pa je tudi drugod. Zato je tudi glede požarov po vsej Sloveniji, razen severozahodni, kjer svetujejo previdnost, razglašen oranžni alarm.

Veter pihal 100 kilometrov na uro

V četrtek je osrednjo Slovenijo zajelo neurje z močnim vetrom, ki je odkrival strehe in podiral drevesa, več ljudi je bilo poškodovanih. V Kranju je veter odkril strehe okoli 70 stavb, več streh je bilo odkritih tudi v Domžalah. V Ljubljani je odnašalo zabojnike za smeti, panoje, prometno signalizacijo, gradbeni material, veter je med drugim odkril del strehe ljubljanske porodnišnice.

V prestolnici so izmerili tudi rekordno močne sunke vetra, in sicer v Bežigradu, kjer je veter dosegel hitrost 102 kilometra na uro. Kot navaja portal Neurje.si, je v Ljubljani morda celo nastal tornado.

Gorenjski policisti so včeraj na interventno številko 113 zaradi neurja in posledic neurja sprejeli večje število klicev. V sedmih primerih je šlo za prijave dogodkov z nastankom materialne škode, v petih pa za prometne nesreče, so sporočili s kranjske policijske uprave. V Lahovčah in Kranju je med vožnjo na avtomobila dveh voznikov padlo drevo. V primeru Kranja je bil voznik lažje poškodovan. Škodo na vozilu je v enem primeru povzročila tudi podrta prometna signalizacija.

V okolici Škofje Loke je kolesar padel in se poškodoval zaradi močnega sunka vetra. V kraju Gobovce pa je drevo zadelo motorista s potnikom; oba sta se poškodovala. Na drugih javnih površinah pa so policisti obravnavali več primerov odkrivanja streh v Kranju z materialno škodo na objektih in posledično tudi na vozilih ter podrtje dreves na parkirana vozila. Zadnji primer so policisti obravnavali danes zjutraj. V Škofji Loki se je zaradi posledic včerajšnjega neurja podrlo drevo in padlo na dve vozili. Policisti pozivajo k previdnosti na cestah in v gozdovih.

Neurje v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic/Delo

Danes dopoldne se bodo plohe in nevihte pojavljale predvsem v zahodni polovici države, popoldne tudi vzhodneje. Na zahodu se bo počasi jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severovzhodu okoli 30 °C. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, verjetnejše bodo v vzhodnih krajih ter v gorah. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 30 °C, napoveduje Arso.

Neurja so v četrtek pustošila tudi v sosednjih Avstriji in Italiji ter zahtevala več življenj.