Tudi letos brezplačno testiranje na hepatitis

V UKC Ljubljana pred četrtkovim svetovnim dnem hepatitisa tudi letos organizirajo brezplačno testiranje na hepatitis C, ki bo na Poljanskem nasipu 58 v Ljubljani potekalo v sredo in četrtek od 14. do 18. ure. K testiranju, ki je brezplačno in anonimno, vabijo vse, še posebej pa posameznike, ki so kadarkoli imeli tveganje za okužbo.

Ob četrtkovem dnevu hepatitisa bodo na infekcijski kliniki UKC Ljubljana v sodelovanju z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo, Slovenskim društvom bolnikov, obolelih za virusnim hepatitisom SLOVENIJA HEP in študenti medicine iz Projekta Virus pri Društvu študentov medicine Slovenije znova organizirali akcijo testiranja na okužbo z virusom hepatitisa C, je v izjavi za medije napovedala vodja ambulante za virusni hepatitis na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Mojca Matičič.

Testiranje bo potekalo v sredo in četrtek v stavbi na Poljanskem nasipu 58 v Ljubljani in bo brezplačno, anonimno, za testiranje posameznik ne potrebuje napotnice niti predhodnega naročanja. Ob oddaji vzorca bo na razpolago zdravnik, ki bo odgovarjal na vprašanja.

Cilj odkriti okužene, ki za to ne vedo

Cilj akcije je odkrivanje nezaznavno okuženih - doslej se je v tovrstnih akcijah testiralo več kot 8200 posameznikov. S tem so zdravniki rešili marsikatero življenje, saj okužba vrsto let poteka brez bolezenskih znakov. »Zadnji dve leti se je prvič zgodilo, da nismo med akcijo testiranja odkrili nobene osebe, okužene s hepatitisom C, kar posredno najverjetneje nakazuje na to, da se naše dobro delo obrestuje,« je poudarila.

K testiranju še posebej vabijo posameznike, ki so kadarkoli imeli tveganje za okužbo, in posamezniki s pomisleki, da bi morda lahko bili okuženi, saj opažajo nepojasnjeno utrujenost, težave s prebavili, bolečine v sklepih ali mišicah, motnje spanja in anksioznost ter depresijo.

Ob tem je Matičičeva spomnila, da anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa B in C na navedenem naslovu sicer poteka vsak ponedeljek med 12.00 in 14.30.

Eno najbolj varnih cepiv

Poudarila je pomen cepljenja proti hepatitisu B. Cepivo, ki je eno najbolj varnih in preučevanih v zgodovini medicine, zdravniki po njenih besedah priporočajo vsem, ki doslej še niso bili cepljeni - torej predvsem rojenim pred letom 1992, ko cepljenje proti hepatitisu B še ni bilo vključeno v nacionalni program cepljenja otrok.

Prav tako svetuje preventivno cepljenje proti hepatitisu A, ki ga v letošnjem letu bolj pogosto odkrivajo pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Gre za tip hepatitisa, ki za razliko od hepatitisa B in hepatitisa C ni kroničen, zaznamujejo pa ga enaki simptomi - splošno slabo počutje, kasneje pa bolečine v zgornjem delu trebuha, bruhanje, značilni simptom je tudi zlatenica.