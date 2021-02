Tudi med epidemijo se rojevajo otroci iz epruvete

V nadaljevanju članka preberite:

Biološka ura hitro tiktaka in marsikateri ženski, ki ni mogla zanositi po naravni poti, se čas, primeren za zunajtelesno oploditev, izteka ravno med epidemijo. Zato je še toliko bolj pomembno, da na kliničnem oddelku za reprodukcijo zmorejo pomagati neplodnim tudi v času covida-19.



Pri pacientkah, ki niso mogle zanositi, so lani izvedli kar 1031 postopkov zunajtelesne oploditve; predvidevajo, da se bo rodilo od 350 do 380 otrok. Čakalnih dob pa kljub epidemiji nimajo.