Pahor znova vodilni na lestvici priljubljenosti

Vlada in državni zbor sta na počitnicah, politika se je v veliki meri umaknila športnikom, ki so zadnje tedne zasluženo zasedali naslovnice ter prve minute radijskih in televizijskih poročil. Kljub počitniškemu zatišju so bili anketirani v avgustovskem Barometru precej kritični tako do politikov kot do dela izvršilne in zakonodajne veje oblasti, ki jih ocenjujejo slabše, kot so jih pred enim mesecem. Kdo bi slavil zmago, če bi bile parlamentarne volitve jutri?