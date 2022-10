Tudi o tem, da ne more biti slabše

Vsaj uradno se danes začenja kampanja pred referendumom o spremembah zakona o RTV Slovenija, o katerem bomo poleg sprememb zakona o vladi in dolgotrajni oskrbi odločali 27. novembra. Pozivi h glasovanju se že vrstijo. V kampanjo se bodo predvidoma vključile vse stranke – SDS in NSi na eni strani ter koalicija Gibanja Svoboda, SD in Levice na drugi. Zadnje po naših informacijah razmišljajo tudi o skupni grafični podobi v sodelovanju z agencijo Medialog.

Same spremembe zakona o RTV Slovenija urejajo predvsem način imenovanja v organe upravljanja in vodenja te največje kulturne institucije, a pričakovati je, da se bo debata tudi tokrat vnovič vrtela predvsem okoli financiranja. Tako je SDS namreč že dvakrat uspelo ubraniti omenjeni zakon, po katerem so nazadnje poslanci njihove koalicije imenovali 21 od 29 svetnikov po svoji izbiri. Po predlogu novele pa bodo v svet, ki bo nadomestil programski svet, zaposleni iz svojih vrst izbrali šest članov, preostalih 11 pa bodo na podlagi javnih pozivov imenovale različne organizacije. Uvaja se omejitev mandatov. Kot posvetovalno telo sveta predlog uvaja petčlanski finančni odbor.

Javni zavod bi po predlogu vodila štiričlanska uprava, zato bi dosedanjemu vodstvu prenehal mandat. Zato ni presenetljivo, da koalicija celotne Kolodvorske zagotovo ne bo imela na svoji strani, prej je pričakovati, da bi v primeru uspeha kdo od tistih, ki bi jim pretekel mandat, spremembe izpodbijal na ustavnem sodišču.

Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV Slovenija, je tako danes na prireditvi z naslovom RTV SMO, ki jo je organiziral svet delavcev RTV Slovenija, dejal, da način sprejemanja novele pušča priokus, da gre le za poskus menjave vodstva. »Slabše, kot je, trenutno ne more biti,« je na vprašanje, ali bo res prišlo do depolitizacije, odgovoril njegov predhodnik Igor Kadunc.

Na absurdnost in nevzdržnost trenutne situacije – vključno s pritiski, pomanjkanjem kadrov, dvomljivimi kadrovskimi izbirami in naraščajočimi stroški – so na duhovit način ob sedanjih spregovorili tudi številni nekdanji ustvarjalci in zaposleni.

K podpori sprememb zakona o RTV Slovenija na referendumu pa je danes pozvalo Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo s prvopodpisanim Radom Bohincem, ki poleg tega zahteva tudi, naj državni zbor odpokliče programske svetnike in imenuje nove.

O tem je koalicija sicer premišljevala, a pred referendumom s tem odlaša, saj sam odpoklic v zakonu o RTV Slovenija ni natančno urejen, glede na sedanjo sodno prakso pa bi morali vsakemu posameznemu programskemu svetniku dokazati, da je ravnal protipravno in škodljivo. Omogočiti pa bi mu morali tudi možnost, da se brani in odločitev izpodbija, sicer bi z začasno odredbo upravno sodišče razrešene najverjetneje vrnilo na položaj.