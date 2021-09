Tuja planinca obnemogla na poti čez Prag

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da so gorski reševalci včeraj pomagali dvema tujcema, ki sta se na Triglav odpravila po zelo zahtevni poti čez Prag, ki je trasirana s slabimi šestimi urami hoje. Na višini okrog 2000 metrov sta povsem obnemogla in poklicala na pomoč.Zaradi bolezenskega stanja je posadka helikopterja Slovenske vojske včeraj izvedla tudi reševanje pri Vodnikovem domu.Na Planinski zvezi Slovenije (PZS) in pri Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS) so letos že večkrat opozorili, da naj se v gore odpravimo ustrezno psihofizično pripravljeni. Prav tako so apelirali na oskrbnike planinskih koč, naj predvsem tuje obiskovalce opozorijo pred zahtevnostjo posameznih poti na vrhove. V poletni sezoni se na slovenske dvatisočake odpravlja veliko tujih planincev, ki pa niso vsi seznanjeni s tem, na kako zahtevno pot se podajajo.