Turistični razcvet severnega Pariza

V nadajevanju preberite:

Če vas pot po zemlji, zraku ali po vodi pripelje v severno Norveško, se skorajda ne morete izogniti Tromsøju, največjemu mestu v tem delu skandinavske dežele, ki velja tudi za arktično prestolnico. Mesto na otoku Tromsøya in njegova hribovita širša okolica, ki se razteza okoli fjordov, sta namreč zaradi naravnih lepot in doživetij na prostem ter zanimive zgodovine turistično vse bolj obiskana.

To norveško območje, ki že leži v arktičnem krogu, se namreč ponaša z bogato dediščino. Kraj je tako rekoč od davnine naseljevalo ljudstvo Sami in po nekaterih razlagah ime Tromsø izvira iz njihovega imena Romsa, kot so imenovali otok, ki leži med celinskim delom Tromsa in otokom Kvaløya, kasneje pa so začeli območje naseljevati tudi Norvežani.