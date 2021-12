Tvegana smer razvoja

V nadaljevanju preberite:

Z jutrišnjim glasovanjem evropskega parlamenta o resoluciji o temeljnih svoboščinah in vladavini prava v Sloveniji se končuje poglavje, ki se je začelo, ko so v Bruslju začeli opažati vse močnejši vladni pritisk na neodvisne institucije, brezobzirno obračunavanje z mediji, napade na pravosodje. Letos je potekalo več razprav na različnih ravneh v evropskem parlamentu, tudi na plenarnem zasedanju. Predlagana resolucija vključuje ugotovitve evropske komisije, različnih organizacij in same misije na terenu.