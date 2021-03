Tveganje za novo ustavljanje življenja

Za zdaj ni dokazov, da nova različica povzroča resnejše bolezni. Infografika: Delo



Južnoafriška različica novega koronavirusa, znana pod imenom B.1.351 ali 501.V2, ki se v svetu hitro širi, je v Slovenijo pripotovala z zdravnikom, ki se je okužil v Namibiji. Kako veliko grožnjo pomeni ta različica in kako nalezljiva je? Premierglede pojava novih oblik virusa še ne ve, ali ukrepati po predvidenem načrtu ali za krajši čas ustaviti javno življenje.Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje podatkov o južnoafriški različici novega koronavirusa še niso objavili, tuji viri pa poročajo, da gre za bolj nalezljivo različico koronavirusa, ki so ga prvič odkrili v Južni Afriki, zdaj pa se je razširil že v najmanj 40 držav sveta. Zdi se, da so cepiva proti tej obliki neučinkovita, med ljudmi pa se širi strah, da lahko spet zbolijo, čeprav so novi koronavirus že preboleli.Normalno je, da virusi mutirajo. Večina do zdaj opaženih mutacij koronavirusa ni vplivala na njegovo delovanje, zdaj pa strokovnjakom sive lase povzroča južnoafriška različica. Skrbi jih nenavadno veliko mutacij, predvsem v beljakovini spike, ki jo virus uporablja za pritrditev in okužbo človeških celic, poroča The Wall Street Journal. Južnoafriška različica nosi mutacijo, imenovano N501Y, zaradi katere je bolj nalezljiva ali enostavna za širjenje. Druga mutacija, imenovana E484K, pa virusu pomaga, da se izogne človekovemu imunskemu sistemu, in bi lahko vplivala na učinkovitost obstoječih cepiv.Cepivo Pfizerja in Biontecha v pretežni meri ohranja učinkovitost tudi proti najbolj razširjenima novima različicama koronavirusa, britanski in južnoafriški, so pred časom sporočili iz teh podjetij. Ob tem so dodali, da so protitelesa glede na ugotovitve študije delovala proti vsem različicam virusa, čeprav je bilo to delovanje resda nekoliko šibkejše pri južnoafriški različici. Zdravnik iz mariborskega kliničnega centra se je okužil kljub dvakratnemu odmerku njihovega cepiva.Prve študije podjetja Moderna kažejo, da je njihovo cepivo učinkovito proti južnoafriški različici, čeprav imunski odziv morda ni tako močan ali dolgotrajen, britansko-švedsko podjetje AstraZeneca pa je sporočilo, da bi, sodeč po preliminarnem majhnem kliničnem preizkusu, njihovo cepivo lahko zagotavljalo omejeno zaščito pred milejšim in srednjim potekom bolezni po okužbi.Spodbudno je, da naj bi cepivi skupine Johnson & Johnson in Curevac, ki naj bi jih začeli uporabljati v prihodnjih mesecih, bolj ščitili tudi pred južnoafriško različico.Južnoafriški raziskovalci verjamejo, da je nova različica za približno 50 odstotkov bolj nalezljiva: hitro je izrinila druge različice virusa, ki krožijo po državi. Je pa pozitivno, da za zdaj ni dokazov, da povzroča resnejši potek bolezni. Večje tveganje je pri starejših in zdravstveno šibkejših posameznikih, kar velja tudi pri izvirni različici virusa. Nekateri viri sicer opisujejo tudi težje poteke bolezni, drugi pa govorijo o tem, da naj bi bile posledice okužbe z južnoafriško različico blažje, če je okuženi pred tem že prebolel covid-19 oziroma se je cepil.V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor po petkovem odkritju okužbe pri zdravniku ne opažajo dodatnih okužb. V karanteno so napotili štiri zaposlene, dodatnih osem zaposlenih je pod strogim nadzorom in so bili na večkratnem testiranju, nazadnje v nedeljo. Podrobneje spremljajo še nekaj zaposlenih, ki so bili v službi v istem času kot okuženi zdravnik, a niso bili v stiku z njim. Skupaj 17 bolnikov, ki so bili v ambulanti okuženega zdravnika po njegovi vrnitvi iz Afrike, so povabili na testiranje.PremierJanez Janšaje na včerajšnji seji v državnem zboru pojasnil, da se zaradi novih različic koronavirusa postavlja dilema, ali ukrepati glede na predvideni načrt ali za krajši čas ustaviti javno življenje.