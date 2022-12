Ugled na Balkanu rešuje življenja v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Prisotnost Slovenske vojske na Kosovu bo zaradi stopnjevanja napetosti treba povečati. Obrambno ministrstvo bo predlagalo, da se kontingent, ki je bil pred leti krepko zmanjšan, poveča za desetino. Splošen in površen vtis, da vojaške misije na Zahodnem Balkanu nimajo konkretnega učinka in ne koristijo nikomur, je povsem zgrešen. O tem smo se prepričali med nedavnim obiskom slovenskih vojakov na Kosovu in v Bosni in Hercegovini.