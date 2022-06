Ugotovljenih kršitev manj, a je vsaka odveč

V nadaljevanju preberite:

»Kar me je posebej zaskrbelo, so kršitve otrokovih pravic v družinskih postopkih pred sodiščem. Za otroka so ti postopki stresni, če poleg tega še zelo dolgo trajajo, to zelo slabo vpliva tudi na otrokov razvoj,« je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič komentirala ob predaji letnega poročila varuha človekovih pravic Petra Svetine.