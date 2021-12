Ukomove pripombe večkrat neresnične

Programski svetniki RTV Slovenija (RTVS) so se občasno povsem diametralno – predvsem glede na to, kateri politični opciji so bliže – odzvali na pripombe vladnega urada za komuniciranje (Ukom), ki jih ta zadnja dva meseca pošilja na RTVS. V njih navajajo predvsem, kdaj vse v oddajah naj ne bi poiskali vladnega odziva. A kot jim je pojasnil direktor Radia Slovenija Mirko Štular, te navedbe večkrat ne držijo. »Iskali smo jih, včasih dobili z zamikom, včasih pa smo bili izrazito zavrnjeni. Da nas zdaj kritizirajo, da jih nismo objavili, je milo rečeno neustrezno,« je dejal Štular.

Pojasnil je še, da je v skoraj vseh primerih, kjer jim očitajo enostranski prikaz, šlo za poročanje v nizu oziroma nadaljevanjih, s čimer niso bila kršena niti poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTVS. »Če gre za profesionalno kritiko kogarkoli, s tem ni popolnoma nič narobe. Če pa gre za kritiko službe za komuniciranje politične institucije, če to ni argumentirano in izkazano, se to lahko razume kot politični pritisk. Če pa bi šlo za službo za komuniciranje nekega velikega podjetja, potem bi šlo za kapitalski način. Tudi to se dogaja, a se o tem redko razpravlja,« je še pojasnil direktor Radia Slovenija in poudaril, če pa bo šlo za izkazano napako, jo bodo priznali in poskušali popraviti.

Na TV Slovenija pa so ugotavljali, da so očitki Ukoma neutemeljeni. Vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija Valentin Areh je zaradi bolezni sicer manjkal, zato ni podal svojega videnja, Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV Slovenija, je pojasnil, da so te pripombe interno obravnavali kot vsake druge. Na vprašanje Dela, kako jih razume – morda kot pritisk – so iz Kolodvorske že pred tem sporočili, da »tovrstne analize pozorno in skrbno preberejo«.

Več programskih svetnikov, tudi vodstvo RTVS ter varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski so poudarili, da nikakor ne gre za analizo, temveč prej pavšalne pripombe. Odprla se je tudi debata, da bi se Ukomu njihove pripombe vrnilo v dopolnitev, a se na koncu za to niso odločili. Slišati je bilo še, da če bi si Ukom res želel pogledati poročanje od primera do primera, bi to lahko storil tako, da bi se obrnil na varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev oziroma zahteval popravek, v primeru napačnega poročanja. »Reči počez, da je vse narobe, pa ni utemeljeno,« je dejala Todorovska.

V razpravi članov sveta je Ukomove pripombe podprl le Slavko Kmetič, ki bo tako kot še šesterica programskih svetnikov nadaljeval svoj mandat še nadaljnja tri leta. Preostali bodo zadnjo sejo opravili prihodnji mesec. Državni zbor bo o programskih svetnikih, ki jih imenuje skladom z zakonom o RTVS, potrjeval predvidoma prihodnji teden. Vsi kandidati prihajajo oziroma so blizu koalicije in njenih podpornic, kar so v opoziciji označili za še zadnji korak pri prevzemu RTVS.