Ukrajinske otroke brez staršev bi vrnili v domovino

»Lahko bi rekli, da je zanje res dobro poskrbljeno, zato je naša velika želja, da jih ne bi vrnili v sirotišnico v Ukrajino, ampak bi šli neposredno v posvojitev k družinam,« poudari Cvetka Kernel, koordinatorica projekta nastanitve ukrajinskih otrok brez staršev v Salvini pri Postojni. Ukrajinska oblast iz regije Lugansk si namreč prizadeva, da bi po vnovični zagotovitvi možnosti notranjih posvojitev otroke vrnili v domovino.

Dvajseterica ukrajinskih otrok – polovica vseh iz regionalne sirotišnice v Severodonecku v regiji Lugansk – je predlanskega maja, skupaj z delom osebja, prišla v Slavino, kjer so jim v nekdanji ljudski šoli uredili nastanitev. Nekateri so bili še dojenčki. Njihovo ustanovo je namreč med vojno vihro zadela raketa in jo močno poškodovala. Naprej so jih preselili v 1500 kilometrov oddaljeni Lvov na zahodu Ukrajine, a so zaradi varnosti in stiske s prostorom iskali novo lokacijo.

Trenutno v Slavini prebiva 15 ukrajinskih otrok, za katere skrbi tako ukrajinsko kot slovensko osebje. Kako imajo urejeno življenje v Sloveniji? Kakšne razmere jih čakajo v Ukrajini? Kako je s posvojitvenimi postopki v vojnem času?