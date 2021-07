Umirjeni nastop z nekaterimi antiliberalnimi poudarki

V nadaljevanju preberite:

Predstavitev programa slovenskega predsedovanja svetu EU je bila po oceni strokovnjaka za evropsko politiko z ljubljanske fakultete za družbene vede dr. Marka Lovca bolj zadržana, saj ni toliko merila na širšo javnost, kot je tista na začetku predsedovanja prejšnji teden, ko je Slovenijo obiskala evropska komisija. Rdeča nit komentarjev evropskih poslancev in vodij političnih skupin v evropskem parlamentu na nastop Janeza Janše je bila, kot je bilo pričakovano, vladavina prava, znotraj tega pa vladno neimenovanje evropskih delegiranih tožilcev in vladni odnos do medijev, ki ni na ravni evropskih vrednot in norm.