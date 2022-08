Umrl je Ivo Hvalica

Po krajši in hudi bolezni se je poslovil nekdanji poslanec, politik in gradbenik, poročajo mediji. Star je bil 86 let. Umrl je na svojem domu v Solkanu. Bil je poslanec v prvih dveh sklicih državnega zbora in je pomembno zaznamoval slovensko politiko v prvih letih samostojnosti.

Hvalica se je rodil leta 1936 v Kanalu, po poklicu je bil gradbenik. Leta 1989 se je včlanil v Socialdemokratsko zvezo Slovenije (SZDS), ki se je pozneje preimenovala v Socialdemokratsko stranko Slovenije (SDSS), današnjo SDS. Postal je član strankinega predsedstva. Leta 1992 je postal poslanec v prvem sklicu državnega zbora (1992 do 1996). Nadomestil je predsednika stranke Janeza Janšo, ki je postal minister za obrambo. Poslanec je bil tudi v drugem sklicu, med letoma 1996 in 2000.

Neumorni govornik z najdaljšim govorom v zgodovini slovenskega parlamenta

Kot poslanec je bil znan kot kritičen in neumoren govornik. Ob obstrukciji zakona o privatizaciji igralnic leta 1995 je govoril več kot štiri ure, kar je najdaljši govor v zgodovini slovenskega parlamenta.

Njegovo delovanje v parlamentu je zaznamoval tudi incident leta 1998, ko ga je takratni poslanec LDS Jelko Kacin udaril s časopisom.

Zaradi nesoglasij z Janezom Janšo pa je leta 2001 izstopil iz stranke in se umaknil iz politike. Tudi kot upokojenec je večkrat komentiral aktualno politično dogajanje.

Kot je na twitterju zapisal kirurg Igor Dolenc, je Hvalica umrl mirno na svojem domu.