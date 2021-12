Umrl je pravnik in nekdanji minister Lovro Šturm

V 84. letu je umrl pravnik, nekdanji ustavni sodnik in politik Lovro Šturm, je na twitterju zapisal novinar Luka Svetina.

Za ustavnega sodnika je bil izvoljen 25. junija 1991 in je funkcijo v vrhu sodne oblasti opravljal do konca novembra 1997.

Med 7. junijem in 30. novembrom 2000 je bil Šturm minister za šolstvo in šport Republike Slovenije v vladi Andreja Bajuka. Med 3. decembrom 2004 in 21. novembrom 2008 pa minister za pravosodje v vladi Janeza Janše. Od novembra 2011 do januarja 2016 je bil predsednik Zbora za republiko.

Bil je med drugim profesor na ljubljanski pravni fakulteti in predstojnik Inštituta za javno upravo na pravni fakulteti; podeljen mu je bil tudi naziv zaslužni profesor ljubljanske univerze (2013).

Za izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti je leta 2020 prejel srebrni red za zasluge Republike Slovenije.

Lovro Šturm se je politično aktiviral leta 1988, ko je postal član posebne skupščinske komisije, ki je preučevala okoliščine sodnega procesa proti Janezu Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiću in Franciju Zavrlu. Kot član skupščinske komisije je bil prvi zaveznik Matevža Krivica, ki je dokazoval, da so bili postopki vojaškega sodišča protiustavni. Leta 1990 je bil dejaven v predsedstvu Demosa.

Leta 1990 je ustanovil Državljanski forum za odpravo tajne zakonodaje, ki je opozarjal, da v SFRJ ob javnem pravnem redu obstaja še tajni pravni red – ob tajnem uradnem listu so v SFRJ obstajali še predpisi, ki so dajali pooblastila tajnim službam, in niso bili 'objavljeni' niti v tajnem uradnem listu. V obdobju, ko je bil pravosodni minister, so bili predpisi iz tajnih uradnih listov objavljeni na svetovnem spletu.