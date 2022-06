Po dolgi bolezni je v 64. letu umrl nekdanji minister in diplomat Borut Šuklje, so danes sporočili iz družinskih krogov. Zadnja leta je deloval kot mednarodni svetovalec za področje jugovzhodne Evrope in zahodnega Balkana.

Šuklje se je rodil junija 1958 v Ljubljani. Leta 1984 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz filozofije in primerjalne književnosti.

Sprva je poučeval filozofijo in sociologijo na srednjih šolah, leta 1990 pa je bil izvoljen v državni zbor na listi Socialistične stranke Slovenije. Pozneje je postal član LDS.

Med letoma 1990 in 1992 je bil, kot je razvidno iz javno dostopnih spletnih virov, programski direktor TV Slovenija, od 1992 do 1994 pa direktor takratnega vladnega urada za informiranje.

V letih od 1994 do 1996 je bil minister za kulturo, od 1996 do 1999 generalni sekretar vlade Janeza Drnovška, od 1999 do 2001 pa notranji minister. Leto kasneje je postal veleposlanik v Beogradu.

Znan je bil kot aktiven komentator aktualnega dogajanja v mednarodni skupnosti, bil je tudi kolumnist Dela. V svoji zadnji kolumni z naslovom Ko je bil Alain Delon še mlad je pisal o sporni razstavi v Narodnem muzeju.