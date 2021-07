Uniformirana lepota – kuga današnjega časa

Umetni nohti in trepalnice, dvignjene ličnice, napolnjene ustnice, majhen, ljubek nos, bujno oprsje, obraz brez gub, lasni podaljški, podoba lisičjih oči in dober make-up so zakonitosti, ki jih za popoln videz ponujajo družbena omrežja. (Pre)mlada dekleta temu sledijo in postajajo neverjetno podobna druga drugi. Lepotne klinike so v razcvetu, umetna polnila in injekcije botulina pa lahko dajejo tudi zdravniki, ki niso specializirani za estetske posege. O tem in delu v plastični kirurgiji smo se pogovarjali s kirurginjo Teo Jedlovčnik.