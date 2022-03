Univerza priskočila na pomoč ukrajinskim študentom

Po ruskem napadu na Ukrajino se je odzvala tudi Univerza v Ljubljani, ki svojim študentom iz Ukrajine že zagotavlja pravno, psihosocialno in finančno pomoč. Zbiranje pomoči poteka tudi na Univerzi v Mariboru.

Že dan po začetku invazije so na Univerzi v Ljubljani (UL) zapisali, da »z zgroženostjo in veliko zaskrbljenostjo spremljamo vojaško intervencijo v Ukrajini«, in izrekli »globoko solidarnost s prebivalci Ukrajine, ki so ujeti v nasilje«. A niso ostali samo pri izrazih solidarnosti, ampak študentom iz Ukrajine zagotavljajo tudi konkretno pomoč. Z ukrajinskimi študenti so se povezale akademije in fakultete, na katerih študirajo, da bi preverile, kakšno pomoč potrebujejo, neposredno iz UL pa so jih obvestili o vseh vrstah pomoči in podpore, ki jih nudijo.

Ukrajinski študenti lahko prek posebnega elektronskega naslova UL sporočijo, če potrebujejo kakršnokoli pomoč. Na voljo sta jim tudi brezplačna psihosocialna svetovalnica na ljubljanski pedagoški fakulteti in brezplačna pravna klinika za begunce in tujce, ki deluje na pravni fakulteti. »V sodelovanju s pristojnimi državnimi organi iščemo rešitve za ureditev finančnega in pravnega statusa prizadetih študentk in študentov ter po potrebi njihovih družin,« je dejal rektor UL Gregor Majdič. Na univerzi so nenehno v stiku z ministrstvi za notranje in zunanje zadeve, za izobraževanje, znanost in šport ter z ukrajinskim veleposlaništvom, so sporočili. Poleg tega preverjajo tudi možnosti za študij in raziskovanje na UL mladim iz Ukrajine, pravijo na UL.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) na UL poteka dobrodelna akcija Srčna UL, v kateri zbirajo finančna sredstva za pomoč študentom. Generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna je poudarila, da so se študenti iz Ukrajine znašli v finančnih težavah, saj so »odrezani od doma in podpore družine«. »Njihove misli zdaj gotovo niso pri knjigah, ampak pri družinah, katerih prihodnost je negotova, ter pri lastnem preživetju,« je dejala Krašna. Na več fakultetah, članicah UL, že poteka zbiranje humanitarne pomoči za ljudi, ki jih je prizadela vojna v Ukrajini.

Z Univerze v Mariboru, kjer študira 13 ukrajinskih študentov, so sporočili, da napad na Ukrajino obsojajo. H konkretnemu zagotavljanju pomoči študentom pa je javno pozval dekan mariborske fakultete za turizem Boštjan Brumen. »Študentski svet fakultete je s kolegi z rektorata koordiniral zbiranje potreb in pomoči,« je zapisal in ukrajinskim študentom zagotovil, da jim je na voljo »celotno vodstvo fakultete«. Brumen je opozoril, da so »zaradi dogodkov, na katere ne morejo vplivati«, v stiski tudi ruski študenti, in posvaril pred stigmatizacijo.